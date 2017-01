VASTUKAJA Lõunapiirikaubandus lööb valusalt meie maapoode. Nursi pood on müügis

MINISTER VASTAS ❯ Eelmises Võrumaa Teatajas kirjutasime, et Tsooru poepidaja Arvo Tamm saatis aasta lõpupäevil minister Sven Sesterile e-kirja murega poepidamise pärast, sest lõunapiirikaubandus sunnib poode sulgema või müüma.

Rahandusminister Sven Sester vastas Arvo Tammele e-posti teel alljärgnevalt:

Tere, panen siinkohal mõned oma mõtted teele. Loomulikult on ka rahandusministeeriumile teada, et alkoholi piirikaubandus teeb piiriäärsete väikekaupluste elu keeruliseks, ja seda nii Eestis kui ka Lätis.

Samas on fakt ka see, et üksnes aktsiisiga alkoholi hinnavahet Eestis ja Lätis põhjendada ei saa. Aktsiisist tulenev hinnaerinevus Eesti ja Läti vahel on alates 2017. aasta märtsist pooleliitrise õllepurgi puhul u 12 senti ja pooleliitrise viinapudeli puhul u 1,88 eurot. Praegu on see isegi väiksem, sest uut aktsiisitõusu pole veel olnud. Ülejäänud hinnavahe tuleb muudest teguritest, mida Eesti riik otseselt mõjutada ei saa, sealhulgas ka sellest, et suurematel kauplustel on võimalik saada suuremaid mahupõhiseid allahindlusi ning hoida tänu mastaabiefektile kokku tööjõukuludelt, logistikakuludelt jms. Üldjuhul on suurtes kauplustes kõikjal maailmas mastaabiefektide tõttu võimalik pakkuda soodsamaid hindu ja see annab neile ka loomuliku konkurentsieelise peale aktsiisierinevustest tulenevate võimaluste. Mis puudutab Läti toodete madalamat omahinda, siis seda mõjutavad samuti paljud tegurid, mis Eesti riigist ei sõltu, sealhulgas Läti madalam palgatase.

Lootust, et Balti riikide alkoholiaktsiisid hakkavad taas ühtlustuma ja teie probleemid leevenevad tulevikus, annab Leedu otsus tõsta lahja alkoholi aktsiisi 2017. aasta 1. märtsist üle 100 protsendi ja kange alkoholi aktsiisi ligi 23 protsenti. See annab ka Lätile võimaluse ja põhjenduse alkoholiaktsiisi kavandatust kiiremini tõsta ja oma rahvatervise parandamiseks rohkem ette võtta, mis omakorda võib ka üle piiri toimuvat kaubandust vähendada.

Lugupidamisega Sven Sester

