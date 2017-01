Grethe Rõõmu rõõmsad pildid kiirgavad südamesoojust

PEREPILT ❯ Möödunud aastal sügise hakul pildistas rõugelanna Grethe Rõõm kümmet Lõuna-Eesti kõige lasterikkamat peret. Mitu last on kümnes lasterikkas peres? See oleks paras pähkel „Mnemoturniiri” tarkadele. Vaevalt nad oskaksid täpselt vastata. Võibolla lubades pluss-miinus kümme last eksida annaks õige vastuse. Õige vastus on 94 last.

27. detsembril avati Tartus AHHAA keskuses fotonäitus, kus väljas kümme pilti Lõuna- Eesti kõige lasterikkamatest perekondadest. Kokku on neis Viljandi-, Põlva-, Valgaja Võrumaa peredes 94 last, kõige suuremas 18 ja väikseimas kuus. Lõuna-Eesti lasterikkamaid peresid pildistas sügise hakul fotograaf Grethe Rõõm. Näituse avamisel häälestas kohaletulnud südamesoojale lainele Grethe Rõõmu tütar Sandra, kes esitas kitarril omaloodud laulu.

„Perepildid peavad olema igas peres! Kui lapsepõlvest on kaasa võtta pildid, kus kogu perel on koos hea olla, siis see on väga suur õnn! See teadmine, et omadega on hea koos olla, kasvatab pere veelgi rohkem kokku. Pildistamiste kõige trikikam osa oligi leida see aeg, kus kogu pere saaks koos olla. Lasterikastes peredes on osad lapsed juba pesast välja lennanud, kokkusaamise ja pildistamise planeerimiseks kulus ikka nädalaid,” meenutas Grethe Rõõm ning lisas, et tema ja Taavi Karu pere neli last on pilte vaadates väike pere. Perepiltidele lisaks tehti igast lapsest eraldi fotod ning foto koos vanematega.

„Mu lemmikfotod on need, kus mul õnnestub pildile püüda see side, mis on vanema ja lapse vahel. Tahan fotograafi na näidata seda armastust, mitte ainult pelgalt hetke jäädvustada,” ütles Grethe Rõõm. Projekt viidi ellu E-piima lastele mõeldud fondi toel.

„Kui aasta lõpus juhiti erinevate heategevusprojektiga tähelepanu eeskätt väga tõsistele ja kurbadele juhtumitele, siis meie soov oli kinkida peredele lihtsalt üks meeldejääv päev ja südamlik mälestus,” rääkis E-piima turundusjuht Elsi Leist.

Et aru saada, palju lapsi on kümnes Lõuna- Eesti lasterikkamas peres, siis mõelge, et nendest lastest saaks kokku panna peaaegu terve riigikogu kooseisu, ja kui isadele-emadele anda ministriportfell, siis oleks võim täielikult lasterikaste perede käes.