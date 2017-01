Tamula Jäärada 2017 tõi järvele võistlejaid üle Eesti

Tallinn naudib turistide käest saadud raha juba pikki aastaid. Sadamasse saadetakse bussid, mis viivad põhjanaabrid otsejoones kaubanduskeskustesse. Tragidest põhjanaabritest tunnevad rõõmu kaubanduskeskused, hotellid, Tallink, hambaarstid, autoteenindused, juuksurid, apteekrid jne. Põhjapiirikaubandus on OK. Idapiirikaubandus ei ole OK. Sealt t...

Mitte milleski ei saa kindel olla. Ärkad hommikul ja kuuled, et maavalitsusi ei ole enam tarvis. Anname võimu (kohustused) omavalitsusliitudele!? Aga Saaremaal on ainult üks omavalitsus? Võrumaa Omavalitsuste Liitu jääb pärast haldusreformi neli korda vähem omavalitsusi kui praegu. Võru linn on silma paistnud omavalitsusliitu astumiste ja väljaas...

Koos saabunud külma ja alla sadanud kerge lumega on Võrumaale saabunud suusarahu. Kirjutame tänases ajalehes Team Haanjast, mis koondab suurt osa praegustest Eesti tippsuusatajatest. Räägime nende hooajaplaanidest ja unistustest. Poolteist aastat tagasi loodud Team Haanja tulevikuplaane ja seniseid saavutusi on viimastel nädalatel kahjuks varjut...

Eesti Vabariigi peaminister härra Jüri Ratas, riigihalduse minister härra Mihhail Korb,Võru maavanem härra Andres Kõiv Järjekordne haldusreform liigub mööda Eestimaad, puudutades rohkemal või vähemal määral meid kõiki. Praeguse haldusreformi eesmärgid on võimekad omavalitsused, kes suudavad kohalikku elu terviklikult arendada, et inimestel oleks...

Aastavahetus on alati üks sigri-migri aeg. Jõulukinkide ostmise tippajal tegi riigikohus otsuse, et haldusreform on põhiseadusega kookõlas. Sellest hoolimata ei meeldi omavalitsusjuhtidele sundliitmine ja võib tulla uusi kohtusse minekuid. Võru-Tartu tee peale jääb Kambja vald, kus on kolm kooli, kaks lasteaeda, kolm seltsikeskust, kaks staadion...

Head uut aastat koos Võrumaa Teatajaga! Võib öelda, et uus aasta algas suviselt, sest tihti on ka suveöödel õhusooja viis-kuus kraadi. Ilutulestiku rohkuse järgi otsustades tuleb aasta hea! Võrumaa Teatajale tuli aastavahetus uute lugejarekorditega. FB Võrukad ületas kümne tuhande piiri ja jälgijaid on 1. jaanuari seisuga 10 070, FB Võrumaa Teataja ühendab endas 6761, Võrumaa Üritused... 03-01-2017

Täitsa plussis Ilmataat tagas plussis jõulud ja musta maa. Plussis olid ka kaupluste käibed. Plussis olid ka 22. detsembril toimunud Antsla gümnaasiumi kaheteistkümnes heategevuslaat ja oksjon. Antslas oli laadal kauplejaid sedavõrd palju, et neid jätkus koolimaja kolmele korrusele. Esimese jõulupüha plussiks oli aga korraks pilvede vahelt paistnud päike. Ferr... 29-12-2016

Eesti elu on nii sassis, et ei oska a-d ega o-d öelda Nii nagu pealkirjas kirjas, ütles üks tänase lehe kangelane Aksella Kirotaja Eesti elu kohta, kuid ta ei ole lootust kaotanud ja arvas, et uus president ehk vaigistab. Sirje Kasuk Mutemetsast ütles, et vanast elumajast ei jätnud tuli muud alles kui korstnakivid ja mõni põrandalaud, millest said tehtud aknalauad. Aare Soosaar Sakilt vaatas keset... 22-12-2016