Rikas-vaene maaeestlane

MAAELU ❯ Ärimees ja ekspankur Jüri Mõis ütles aastaid tagasi, et Eesti lõpeb Tallinna lennujaama juures ja nüüd, kus meil oma õiget lennufi rmatki enam pole, lõpeb Eesti vist juba Ülemiste keskusega. Erkki Raasuke ütles möödunud aastal augustis, et maksumaksjate käest võetakse raha ära, siis tuleb hea riik oma suurepärase juhtimisega ning pakub meile teenuseid, mida me pole küsinudki.

Neid ütlemisi meenutas üks toimetusse helistanud elupõline kallurijuht, kes sai teada, et kuigi ta käis iga päev tööl, läks kolmel päeval töölkäimine kirja nagu üks päev. Mees rääkis aeglaselt, mõtlikult, väga lihtsalt ja arusaadavalt, kaasa mõtlema panevalt.

„Maainimene on rikas-vaene ühel ajal, kuid pigem siiski seestpoolt palju rikkam kui paljud need, kes meie juhtimiseks on kõrgetele kohtadele kandideerinud,” ütles helistaja.

Tõsi. Kaunil Eestimaal ringi sõites paistab maksumaksja raha eest liisitud maasturi aknast maaelu kaunis olema. Iga talu õues on auto või isegi kaks, peale selle maatöödel tarvis minevat tehnikat. Iga talu juurde kuuluvad saun ja tiigike, mida tarvis ka tuleõnnetuse puhul. Igas talus on korstnapühkimise vahendid. Igas talus on kaev ja küttepuude varu mitmeks aastaks. Maainimene on rikas mis rikas.