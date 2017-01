Setud sundliidetakse üheks vallaks, Võhandu vallast võib saada isegi seitsmikvald

Koos saabunud külma ja alla sadanud kerge lumega on Võrumaale saabunud suusarahu. Kirjutame tänases ajalehes Team Haanjast, mis koondab suurt osa praegustest Eesti tippsuusatajatest. Räägime nende hooajaplaanidest ja unistustest. Poolteist aastat tagasi loodud Team Haanja tulevikuplaane ja seniseid saavutusi on viimastel nädalatel kahjuks varjut...

Eesti Vabariigi peaminister härra Jüri Ratas, riigihalduse minister härra Mihhail Korb,Võru maavanem härra Andres Kõiv Järjekordne haldusreform liigub mööda Eestimaad, puudutades rohkemal või vähemal määral meid kõiki. Praeguse haldusreformi eesmärgid on võimekad omavalitsused, kes suudavad kohalikku elu terviklikult arendada, et inimestel oleks...

Võru kui omamoodi pealinn – kaupluste pealinn. Meil on esindatud peaaegu kõik suuremate kauplusekettide kauplused. Jüri tänaval asub Võru suurim toidukauplus Maksimarket, mille kõrvale mahub Rimi supermarket. Mööda Jüri tänavat kesklinna poole minnes ja korraks Räpina maanteele põigates kohtame Säästumarketit, mis alles hiljuti sai efektiivsema j...

Aastavahetus on alati üks sigri-migri aeg. Jõulukinkide ostmise tippajal tegi riigikohus otsuse, et haldusreform on põhiseadusega kookõlas. Sellest hoolimata ei meeldi omavalitsusjuhtidele sundliitmine ja võib tulla uusi kohtusse minekuid. Võru-Tartu tee peale jääb Kambja vald, kus on kolm kooli, kaks lasteaeda, kolm seltsikeskust, kaks staadion...

Tüütuseni on korratud, kuidas me viie rikkama riigi sekka jõuame!? Ikka ja jälle öeldakse veendunult, et me ei kuulu ühte paati naabrite lätlaste ja leedukatega. Me oleme ikka Skandinaavia riikidele sobilikud partnerid. Nüüd selgub, et tervishoidu silmas pidades oleme paaris mitte lätlaste või soomlastega, vaid rumeenlastega!? „Aasta lõpuks jõua...

Nii nagu pealkirjas kirjas, ütles üks tänase lehe kangelane Aksella Kirotaja Eesti elu kohta, kuid ta ei ole lootust kaotanud ja arvas, et uus president ehk vaigistab. Sirje Kasuk Mutemetsast ütles, et vanast elumajast ei jätnud tuli muud alles kui korstnakivid ja mõni põrandalaud, millest said tehtud aknalauad. Aare Soosaar Sakilt vaatas keset...

Ilmataat tagas plussis jõulud ja musta maa. Plussis olid ka kaupluste käibed. Plussis olid ka 22. detsembril toimunud Antsla gümnaasiumi kaheteistkümnes heategevuslaat ja oksjon. Antslas oli laadal kauplejaid sedavõrd palju, et neid jätkus koolimaja kolmele korrusele. Esimese jõulupüha plussiks oli aga korraks pilvede vahelt paistnud päike. Ferr...

Võib öelda, et uus aasta algas suviselt, sest tihti on ka suveöödel õhusooja viis-kuus kraadi. Ilutulestiku rohkuse järgi otsustades tuleb aasta hea! Võrumaa Teatajale tuli aastavahetus uute lugejarekorditega. FB Võrukad ületas kümne tuhande piiri ja jälgijaid on 1. jaanuari seisuga 10 070, FB Võrumaa Teataja ühendab endas 6761, Võrumaa Üritused...

Kirjutame täna Haanja valla tuubipargi ehitamise plaanist. See on siiski vaid üks mitmest ühinevate valdade projektist. Tulevase Haanjamaa vallad on pannud kirja oma esmased investeerimishuvid, mida tahetakse pärast ühinemist ellu viia. Allolevas tabelis ongi esimesel kohal need investeeringud, mida tahetakse mingis osas ära teha ühinemistoetuse ee...

Riigikogu liikmed said esmaspäeval võrukatelt kingituseks kuivatatud kukeseenepakid sõnumiga: „11 000 sammu Võrumaal, selleks et korjata 5000 kukeseent saja ühele riigikogu liikmele.” Võrumaa omavalitsustöötajad käisid esmaspäeval bussitäie rahvaga Tallinnas, külastati riigikogu ja järgmisel päeval Eesti Rahvusringhäälingut. Igal aastal riigikog...

Üle Eesti 40 piirkonnas toimuvad praegu umbes 140 valla ja linna vahel liitumisläbirääkimised. Riigihalduse minister kutsub omavalitsusi kavandatud ühinemistega veel sel aastal ise lõpuni minema, et mitte jääda valitsuse algatatud ühinemisvooru, kus tingimused on ühinejate jaoks ebasoodsamad. Ministri sõnul teavad vaid vallad ise, kellega koostö...

Haldusreformi osas paistab lõpusirge, veel mõned nädalad on jäänud ühinemistähtajaks seatud aastavahetuseni. Praeguseks on selge, et uus valitsus ei kavatse haldusreformi seadust avada ehk teisisõnu eelmise valitsuse plaane suures osas ümber tegema ei hakata. Tegime viimastel nädalatel ringi peale viiele lõunapiiriäärsele vallale küsimusega, mid...

Misso hooldekodu mõtleb venelastele ja jaapanlastele Misso vald tegeleb juba teist aastat hooldekodu projektiga, mille märksõnadeks on ülimalt energiasäästlik maja ja tulevikule mõeldud teenused. Hoone lõplik projekt saab lähiajal valmis ja ehitamiseks vajaliku raha hankimine toetusfondide kaudu on üsnagi reaalne. Misso vallavanem Lembit Sikk on optimistlik ka hooldekodu teenuste ekspordi osas. Ta... 01-12-2016

Sissetulekutest Saime eelmise nädala lõpus statistikaametilt teada, et eestimaalaste keskmine brutopalk tõusis kolmandas kvartalis aastatagusega võrreldes üle seitsme protsendi ja ulatub nüüd 1119 euroni. Suurimad palgad on arusaadavalt pealinna piirkonnas ja Tartus. Sellest tulenevalt tekkis küsimus, millised on sissetulekud Võru maakonnas valdade ja linnade l... 1 kommentaar 29-11-2016

Uusvana valitsus nagu uusvana kingitus jõuluvanalt!? Kujutage ette, et jõuluvana toob teile kingituse, millest üks pool on nagu ihaldatud kingitus ikka, kuid teine pool on kokku klopsitud eelmiste aastate kingitustest. Küllap ei taha keegi seda uusvana kingitust ette kujutadagi. Kindel mis kindel. Eile kell 14 astus ametivande andmisega ametisse uus Vabariigi Valitsus. Pärast ühispildistamist saad... 24-11-2016