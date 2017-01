Pilpakülas lõppes tuleõnnetus tänu Mõniste komandole õnnelikult

KÄRMAS KATARIINA • Teisipäev, 10. jaanuar. Pilpakülas Varstu külje all elatakse oma igapäevast elu. Järsku tajub Pilpajärve tänava number 8 majas elav Kaja Rebane, et midagi on teistmoodi. Paarismaja teises otsas on tuli lahti. Kaja Rebane helistab 112. Saab teada, et naaber on tulekahju juba märganud ja päästjatele helistanud.

„Mõniste komando jõudis kohale välgukiirusega, tänu just Mõniste meestele puumaja päästeti ja minu kodu jäi alles,” rääkis Kaja Rebane kaevu juures vett võttes Võrumaa Teatajale. Teisedki Pilpaküla inimesed palusid Mõniste komandot tänada. Tasub meenutada, et aastal 2008 taheti komandot sulgeda!?

Päästjad said ennelõunal teate, et Varstu alevikus põleb kahe korteriga paarismaja, mille ühe poole akendest ja uksest ulatuvad leegid välja. Päästjate saabumise ajaks oli põlevas korteris elanud eakas naine ise välja saanud ja kiirabi võttis ta esmaabi andmiseks oma hoole alla. Päästjad piirasid tule leviku teisele majapoolele ning avasid tulekahju kustutamiseks osa hoone katusest ja seintest. Põleng kustutati kell 12.44. Paarismaja teine pool jäi alles, põlenud pool muutus elamiskõlbmatuks.