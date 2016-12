Ossinovski plaanib suhkrujookide maksu kehtestada astmelisena

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski soovib plaanitava suhkrustatud

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski soovib plaanitava suhkrustatud jookide maksu kehtestada astmelisena, tõenäoliselt ei satu lõivu alla piimatooted ning looduslikult suhkrut sisaldavad joogid, kirjutab Postimees.

Uue võimuliidu moodustamise järel oli juttu, et uus limonaadimaks hakkaks sõltumata suhkrusisaldusest olema 20 senti liitri kohta, märkis leht. Nüüd soovib Ossinovski säärasest asjakorraldusest loobuda ning kehtestada maks astmelisena.

"Kui on eri maksuastmed ja aktsiisi vahe on piisavalt suur, siis ettevõtted soovivad saada oma tooteid just madalamasse rühma, et nende tooted oleksid odavamad ja rohkem konkurentsivõimelisemad," rääkis minister lehele.

Ossinovski märkis ka, et tõenäoliselt ei hakka riik lõivu koguma piimatoodetelt, mis sisaldavad laktoosi. "Toodetes, kus on loomulik suhkur sees, ma olen skeptiline, et sealt on võimalik maksu võtta," ütles minister.

Samas tõi Ossinovski välja, et piimatoodete maksustamine oleks tegelikult õiglane nii teiste kaubagruppide kui ka tervisemõju poolest, kuna Eestis on need tooted väga suhkrurohked.

Plaanide kohaselt peaks suhkrustatud jookide maks kehtima hakkama 2018. aasta algusest. Rahandusministeeriumist öeldi Postimehele, et eelnõu on praegu väljatöötamisel.