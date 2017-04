Levinuimad müüdid nutitelefoni akudest

Tele2 klienditeeninduse direktor Sirli Seliov jagab nõuandeid, kuidas oma nutitelefoni aku kasutusiga pikendada. „Enamikus nutitelefonides kasutatav akutehnoloogia ei ole viimase paari aastakümne jooksul kuigi palju muutunud, kuid soovitusi akude korrashoiu kohta levib aina rohkem ning üha raskem on eristada õiget valest,“ selgitas Seliov.

Siin on viis levinuimat nutitelefoni akude kestvusega seotud müüti, mis tuleks unustada, kui soovid oma telefoni eluiga pikendada.

1. müüt: ei ole vahet, millal ja kui kaua nutitelefoni akut laadida

Tegelikkus: kui te oma nutitelefoni kuigi palju ei kasuta või kui vahetate seda iga kord, kui uus mudel välja tuleb, võite seda laadida millal ja kuidas aga soovite. Ent kui tahate, et see võimalikult kaua parimas töökorras püsiks, siis ärge laske kunagi akul täiesti tühjaks joosta. Rusikareegel on järgmine: selleks, et teie nutitelefoni aku kestaks võimalikult kaua, laadige see 80% täis ja alustage laadimist siis, kui aku laetuse tase langeb 20% peale.

Akule on koormav, kui selle pidevalt nulli lasete. Sama kehtib ka telefoni üleöö laadija külge jätmise kohta. Pidevalt kiiresti ja pilgeni täis laadimine põhjustab liitium-ioonakude puhul tavalisest kiiremat korrodeerumist. Seega, kui suudate oma nutitelefoni aku laetuse taseme hoida 20% ja 80% vahel, peab ka teie telefon kauem vastu.

2. müüt: nutitelefonide akud kestavad igavesti

Tegelikkus: enamikus praegustes nutitelefonides kasutatavad liitium-ioonakud peaksid säilitama umbes 300–500 täislaadimistsükli vältel vähemalt 80% algsest mahutavusest. See on küllalt lai vahemik ning keskmise seadmekasutaja telefoniaku hakkab tõsiseid kulumise märke näitama umbes pärast kaheaastast kasutamist. Seega, akud ei hävi üleöö, vaid nende mahutavus väheneb pärast igat laadimistsüklit.

3. müüt: kõik laadijad on põhimõtteliselt samaväärsed

Tegelikkus: laadimise osas ei tasu juhtmete ja adapterite arvelt kokku hoida. Kui näiteks Apple või Samsung töötab välja uue telefoni, siis nad loovad ka sellega sobiva laadija. Kvaliteetsed kolmandate tootjate laadijad sobivad samuti, kuid odava n-ö iga-seadme-laadija ei pruugi sobida, sest võib teie seadet varustada liiga vähese või liiga rohke vooluga. Liiga vähese voolu korral laeb telefon väga aeglaselt, aga kui seda on liiga palju, võib aku üle kuumeneda ja selle tõttu isegi hävida.

4. müüt: aku tühjaks laskmine on kahjustav

Tegelikkus: igapäevase harjumusena ei ole see hea, kuid aeg-ajalt on kasulik lasta oma telefoni akul n-ö jalgu sirutada, mis tähendab, et telefoni aku võib täiesti tühjaks lasta ja seejärel uuesti laadida. Tehnikud soovitavad aku korra kolme kuu tagant täiesti tühjaks kulutada. See aitab akut juhtivatel pisikestel arvutitel meeles pidada, kus on aku kõrgeimad ja madalaimad punktid, mis omakorda tagab täpsema laetusnäidu.

5. müüt: aku säästmiseks tuleb kõik rakendused sulgeda

Tegelikkus: me kasutame iga päev väga palju rakendusi, kuid kõiki neid ei pea pärast kasutamist sulgema. Lemmikrakendused võiksid olla telefonis avatud, harva kasutuses olevad rakendused tuleks pigem sulgeda. Mõlemad äärmused, näiteks kõigi rakenduste lahti hoidmine või ka pidev sulgemine ei mõju telefoni akule hästi.