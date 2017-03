Tüürimehest klotsimeistriks – Kaarli põnev maailm

TEGIJA • Kaarel Vettik on meile tuttavaks saanud Tamula kaldalt ja järvevetelt. Nimelt on tema see mees, kes kõiki soovijaid terve suve oma purjekaga Tamula peal sõidutas.

Sügise saabudes, kui purjekaga enam sõitma ei kiputa, pühendas ta end oma teisele hobile – klotsidele. Hobist on vaikselt välja kasvamas töö ja sissetulekuallikas.

Kaarel Vettik valmistab lastele männipuidust mänguklotse. Mitte just neid, mida oleme harjunud lapsepõlves nägema – numbrite ja tähtedega –, vaid kujundite ja mustritega. „Otsustasin, et minu klotside peale ei tule tähti, sest siis on lapsel võimalus nendega midagi luua. Muidu on nagu raamid ees. Tuleb heatahtlik vanaema või tädi ja hakkab lapsele kohe nende kaudu tähti ja lugemist õpetama. Mustriklotsidega saab laps oma loovust täiel võimsusel ära kasutada, ehitades losse, kindlusi, maju, autosid ja palju muud. Kui laps jõuab sellisesse vanusesse, et võiks juba tähti õppida ja teada, siis saab klotsidest ise tähed kokku laduda,” selgitab Kaarel.

Oma töös lähtub ta rangelt

Euroopa standarditest, et kõik oleks ohutu ja lapsesõbralik. Ta kasutab klotside värvimisel Kreidezeiti värvipigmenti ja Alpina veepõhiseid lakke, mis on süljekindlad. Seega võivad lapsed neid suhu toppida, mida nad ka teevad, ilma et vanem peaks muretse-

ma.