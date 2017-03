Filmi „Tõde ja õigus” rekvisiidid valmivad Vana-Antslas

MEISTRIMEES • „Mul on suures paksus kuusemetsas oma maja, grammofon ja seinakell, üks kukk ja kana, loomulikud lokid ja süda hell,” ütleb üks ammune laulusalm.

Kas Vana-Antslas tegutseval kuldsete kätega meistrimehel Martin Geieril lokid on, jäi küsimata, mütsi alt polnud näha ka. Aga koer, kass, vutid ja hell süda jäid küll silma. Kogu intervjuu aja nautis peremehe silitusi siiami kass, mingil ajal sai puutöökoja ees valvav kutsa oma toiduportsjoni ja artikli autor koju kaasa suure topsitäie vutimune. „Juba vanaema ajast mäletan, et nii on kombeks olnud, ikka antakse midagi kaasa või jagatakse naabritega,” ütleb Martin Geier talle nii omasel moel.

Maalähedane elustiil ja puusepaamet on need, mis toovad Martin Geieri perele leiva lauale. „Praegu valmivad puutöökojas rekvisiidid filmi „Tõde ja õigus” tarbeks, mõned said tehtud ka äsja kinodes linastunud filmile „November”. Filmile „Tõde ja õigus” saan kõik otsast lõpuni ise teha,” ütleb Martin Geier ja toob näha näidislabida.