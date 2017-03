Maavanem: vajame Nursipalu kokkulepet

Maavanem Andres Kõivu hinnangul tuleks Nursipalu tuleviku osas leida poliitiline kokkulepe. Ta ütles seda sel nädalal Võrumaad külastanud Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmetele, kes tutvusid Nursipalu probleemidega.

"Nursipalu alale saab luua nii Keretü looduskaitseala, kui ka sihtmärgiala sõjaliseks väljaõppeks," lausus Kõiv.

Tema hinnangul pole mõtet Nursipalu osas lihtsalt sõnu teha, sest lakkamatu vastandumise tulemusel kaob võimalus dialoogiks. "Pean seda kõige halvemaks variandiks, mille tulemusena kaotavad kokkuvõttes kõik osapooled," lausus Kõiv.

Maavanema sõnul on võimalik kompromisslahendus, mis arvestab mõlema poole ja ka kogukonna huve. "On aeg aru saada, et inimesed on lõputust vastasseisust väsinud," ütles Kõiv.

Kõivu sõnul peavad järeleandmisi tegema kõik osapooled. "See aga eeldab, et vastandamine lõpetatakse ning hakatakse otsima kompromisse," lausus ta.

Maavanema hinnangul oleks hea algus juba see, kui Riigikogu riigikaitsekomisjon suudaks Riigikogu keskkonnakomisjoniga Nursipalu tuleviku osas ühise nägemuse kokku leppida.