Riigikaitsekomisjon koos meeleavaldajatega Nursipalu polügoonil

VÄLJASÕIDUISTUNG • PILDIGALERII Riigikaitsekomisjon tutvus neljapäeval väljasõiduistungil Nursipalu harjutusväljaku probleemidega – räägiti polügooni võimalustest, kaitseväe ja Kaitseliidu vajadustest ning võimalikust koostööst omavalitsustega. Kohal olid ka Nursipalu harjutusvälja laiendamise vastased meeleavaldajad.

Parlamendi komisjon arutas neljapäeval Nursipalus koos Rõuge valla volikogu liikmetega kaitseväe ja Kaitseliidu koostööd harjutusvälja arendamisel. Samuti räägiti Kaitseliidu tegevusest maapiiriäärsel alal ning koostööst piirivalve ja politseiga.

„Eesti kiirelt arenev kaitsevägi peab saama kvaliteetselt harjutada,” ütles riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso. „Paremad väljaõppetingimused on parema riigikaitse eelduseks, see on meie riigi ja rahva ühine huvi. Võrus asuv 2. jalaväebrigaad pole siin erand.”

Meeleavaldajad ministeeriumi vastu

Kodanikuliikumine Eesti Metsa Abiks (EMA) korraldas samal ajal riigikaitsekomisjoni külaskäiguga Nursipalu polügooni värava juures meeleavalduse. EMA protestiaktsiooni eesmärgiks oli anda komisjonile ja avalikkusele teada oma meelsusest Eesti loodusväärtusi kahjustava arendusprojekti vastu.