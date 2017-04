Piljard ja bowling – vaba aja veetmise võimalused, mis sobivad peaaegu igas vanuses ja eas huvilistele

VABA AEG • Kui aastaid tagasi sai Võrus mängida nii bowling’ut kui ka piljardit, siis nüüd on lähimateks bowling’umängu võimalust pakkuvateks kohtadeks Põlva, Pühajärve ja Tartu. Ka piljardi jaoks ei olnud veel hiljuti Võrus spetsiaalset kohta. Küll saab mängu nautida näiteks Pubis nr 17 või Casino Grand Prix’s, kuid omaette saali ei ole piljardimänguks olnud ligi aasta.

Bowling’u tunnihinnad jäävad 10–20 euro vahele

Nii bowling’u- kui ka piljardisaalid on pigem õhtute sisustamiseks. Sestap on ka lahtiolekuajad õhtupoolikust kuni hilisõhtuni. Bowling’umängimise hinnad varieeruvad nädalapäeva ja kellaaja järgi. Näiteks Põlvas asuvas Edu bowling’us on rajakasutamise hinnad tunniks ajaks 12–16 eurot. Pühajärvel algavad rajakasutamise hinnad 10,80 eurost ja ulatuvad 18 euroni. Mõlemas kohas pakutakse ka erihindu õpilastele. Peale rajatasu on bowling’u puhul vaja laenutada ka spetsiaalsed jalanõud, mille laenutustasu jääb mõlemas mängukohas ühe euro ringi.

Vast avatud Võru piljardisaalis neli Ameerika stiilis lauda

Piljardisaal-lounge Kuul avati märtsi alguses. Saali perenaise Merlin Meriküla sõnul oli osaliselt tegemist pigem koha värskendamise kui täiesti uue koha loomisega, sest täpselt samas asukohas on piljardisaal avatud olnud varemgi. „Renoveerisime lauad ja tarvikud ning uuendasime täielikult interjööri. Niinimetatud pühapäevaharrastajatele piisab saalis olevatest vahenditest täielikult. Kui on huvi suurem, siis anname nõu näiteks isikliku kii soetamisel. Isiklikke mänguvahendeid saab meie juures ka tasuta hoiustada. Seda võimalust kasutavad praegu päris paljud mänguhuvilised,” selgitab Meriküla.