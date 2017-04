Kagukeskuse sünnipäeval käis üle 4200 külalise

KAUBANDUS • Reedel täitus uuenduste ootel Kagukeskusel üheksa aastat.

PILDIGALERII „Päeva jooksul külastas maja üle 4200 inimese, mis on peaaegu neljakordne tavaline külastuspäev,” sõnab Kagukeskuse haldusjuht Raigo Pilt rahulolevalt.

Kagukeskuse sünnipäeval pakkusid muusikalist elamust kaks esinejat: Toomas Anni ja ansambel Respekt. „Kuna nende kahe esineja sihtgrupiks on erinevas vanuses inimesed, siis oli kõigile midagi kuulamiseks. Respekt tegi samal õhtul Club Tartus peetud sünnipäevapeo afterpartyl täispika etteaste ning see andis soovijatele võimaluse Võru ööelu nautida ja meeleolukamas seltskonnas pidu jätkata. Võrus ei toimu väga sageli üritusi, kus saab mitut esinejat laval tasuta vaadata ja kuulata ning peale selle ka hea hinnaga sisseoste teha ja mõnusalt aega veeta. Kagukeskuse sünnipäeval seda kõike pakuti,” kirjeldab Pilt, kelle sõnul on järgmine üritus planeeritud emadepäevaks, mil live-kontserdiga astub lavale paljude emade lemmik Alen Veziko.