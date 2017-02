Tellijaauhinna võitja Indrek Kaldo: Võrumaa Teataja on vajalik ajaleht

TELLIMISKAMPAANIA • Sel nädalal läks loosimisele viimane AD-experdi kinkekaart. ADexpert on ettevõte, kust saab endale soetada reklaamiga seonduvat, näiteks kinkekaardid ettevõttele, visiitkaardid. Samuti saab seal lasta teha põnevaid patju, kus peal enda lemmikpilt, või lasta printida koju seinale selline fototapeet, millist kellelgi teisel ei leidu. Võimalustele ja valikutele paneb piirid ainult fantaasia.

Võitjat Indrek Kaldot seovad Võrumaaga laste Patricia ja Patrick Lucase vanavanemad, kes elavad siin. „Laste vanaisa Arved Vaab on väikese kogukonna kultuurieestvedaja ja peab Võru ligidal turismitalu. See asub maalilises kohas, kus lastel on mõnus suvel aega veeta,” seletab Indrek Kaldo. Mees elab perega Pärnumaal ja tellib Võrumaa Teataja digilehte. Indrek on terve elu töötanud hariduse valdkonnas ning tegeleb vabal ajal fotograafiaga ja teeb sporti.

„Võrumaa Teataja on vajalik ajaleht, sest seal kajastatakse linna sündmusi ja eluolu. Tänu digilehele saavad lehte lugeda ka need, kes elavad Võrust kaugemal, boonusena veel üks päev varem paberlehe lugejatest,” muheleb mees. Kõige rohkem meeldib talle lugeda haridusega seonduvaid teemasid, samuti meeldivad küsitlused, kus linnaelanikud avaldavad arvamust, ka esilehel oleva artikli loeb ta alati läbi. „Omanäoline on ka rubriik „Riigikogulane vastab”, mida kuskil mujal lehtedes ei leidu,” jutustab Indrek.

Jutu lõpuks soovib Indrek Kaldo tänada Võrumaa Teataja innustunud kollektiivi, veel on ta tänulik ägeda kingituse eest. Toimetus tänab nii toredat lugejat ning loodab ikka pakkuda huvitavat ja head lugemist.

Kui ka Sina, hea lugeja, tahad osaleda meie auhinnaloosis, kus jagame välja põnevaid auhindu, siis telli Võrumaa Teataja vähemalt pooleks aastaks. Loosimises osalevad kõik uued tellijad ja ka olemasoleva tellimuse pikendajad, samuti püsikorraldusega lugejad. Pole ka vahet, kas soovid endale soetada digi- või paberlehe, loosirattasse saab mõlemaga.