Võru maavanem Andres Kõiv aastapäevakõnes: südant ei tohi kaotada

22. veebruaril toimunud pidulikul kontsert-aktusel peetud kõnes kutsus Võru maavanem Andres Kõiv praeguseid ja tulevasi omavalitsusjuhte aktiivselt sekkuma riigireformi valikutesse ning Võrumaa tuleviku kujundamisse.

„On väga loomulik, et ajal, mil riik reformib kogu oma senist regionaalset korraldust, muutume me murelikuks,“ rääkis Kõiv. Tema hinnangul ongi teatud mõttes Võrumaal kõige rohkem põhjust muret tunda riigi- ja haldusreformi tulemuste üle. On ju Võrumaa pealinna poolt vaadatuna kõige kaugem maakond, mistõttu iga piirkonna elukorraldust muutev otsus ongi üleoluline. „Mõistan samas, et targalt juhituna toovad need muutused kaasa parema homse,“ rõhutas Kõiv.

Kõiv rääkis, et Võru Maavalitsus on võtnud muutuste keskel aktiivse hoiaku: „Me teame, et kui Võrumaa ise käimasoleva aasta jooksul enda eest ei seisa, ei tee seda ka mitte keegi teine. Oleme viimastel aastatel teinud Vabariigi Valitsusele, ministeeriumitele ja ametkondadele erinevaid ettepanekuid, et Võrumaa potentsiaal saaks realiseeruda,“ rääkis Kõiv.

Maavalitsus on korduvalt taotlenud mehhanismi, et sidustada kohalikke ja riiklikke tegevuskavasid. Praegu on kohalikul initsiatiivil väga keeruline riiklikeks otsusteks realiseeruda, mistõttu kohalikud kavatsused jäävad sageli ellu viimata. Maavanem kordas ettepanekut rajada SA Võrumaa Ettevõtlusalad kas koos riigiga või ilma. Kuna riik ettevõtlusalade asutamisel osaleda ei soovi, on selle realiseerimine nüüd vaid omavalitsuste kätes. Samuti rõhutas Kõiv, et kuna viimase kümne aasta jooksul on Võrumaal asuvatest riigiasutustest kadunud iga neljas töökoht, on hädavajalik, et valitsuse plaan kolida asutusi pealinnast piirkondadesse, jõuaks nüüd ja kohe tegudeni.

„Aitäh Antsla, Urvaste, Sõmerpalu, Võru, Lasva, Orava, Vastseliina, Misso, Haanja, Rõuge, Varstu ja Mõniste inimestele, kes suutsid eelmisel aastal koostööd tehes jõuda ühinemislepinguteni,“ tänas maavanem omavalitsusi. Ta nentis, et nende kokkulepete saavutamine ei olnud kerge, kuna erinevaid nägemusi tuleviku-Võrumaast oli rohkem kui liituvaid omavalitsusi. „Ehkki ühel või teisel puhul on emotsioonid tuliselt põlenud, on kogukonnad tegelikult valmis koostööks,“ rääkis Kõiv, kelle hinnangul on just seetõttu haldusreformi käigus tekkiv lahendus hea.

Maavanem rõhutas: „Hoolimata sellest, mitu valda Võru maakonda tulevikus jääb ning mis saab praegustest maavalitsuse ülesannetest, olen veendunud, et Võru maakond aegade hämarusse ei kao. See on eeskätt teie kätes, austatud praegused ja tulevased omavalitsusjuhid. See sõltub teie otsusest, kuivõrd aktiivset maakonnatasandi koostööd olete te valmis tegema, kas lõppastmes jääb koostöö tegemist otsustama rahanumber või tahe. Asjalikke põhjuseid, miks koostööd mitte teha, on kindlasti rohkelt. Aga võimalusi, mida koostööst võita, on veel rohkem. Soovin teile tarkust selle koostöö kujundamisel.“

„Südant ei tohi kaotada,“ lõpetas Kõiv.