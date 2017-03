Tellijaauhinna, teleri võitja on Eve Kasesalu

TELLIMISKAMPAANIA • Võrumaa Teataja seekordse kampaania tellijaauhinnad on jõudnud otsakorrale. Veel viimasena jääb üle anda uhke teler, mille on välja pannud Võru Euronics. 32tolline LCD-teler on hea valik väiksemasse tuppa, kust saab telekat lähemalt vaadata. Euronicsi juhataja Vello Vijardi sõnul uuenevad telerid pidevalt. Kõige moodsamaks sõnaks on kumera ekraaniga telerid, mis järjest popimaks muutuvad. „Tegelikult võikski uue valimisel eelistada kumera ekraaniga telerit, mida on silmal parem jälgida. Meil kohapeal Euronicsis on võimalik kõrvuti uudistada nii tava- kui ka kumera ekraaniga telerit ja ise erinevuses veenduda,” selgitab Vijard.

Välja loositud teleri õnnelikuks omanikuks saab aga meie kauaaegne lugeja Eve Kasesalu Haanja vallast Kallaste külast, kes loeb lehte püsikorraldusega tellides. Püsikorralduslepinguga on lehelugemine tehtud väga mugavaks, ja mis kõige tähtsam – nii ei ole korraga suurt väljaminekut.

Tegelikult võlgneb Eve üle poole oma tellijastaažist ämmale, sest Kallaste külla on Võrumaa Teataja käinud nii kaua, kui ta mäletab. Kodutalus ongi naist ootamas ämm ja abikaasa. Eve kolis Võrumaale 1980ndatel ja asus tööle Võru Rõivasse. Nii ta sõidabki iga päev bussiga Võrru tööle ja siis jälle Haanjasse tagasi. Teede seisukorda hindab ta praegusel ajal väga heaks. „Kui meenutada neid aegu, kui sai bussi kaua oodatud ja ootama jäädudki, sest ilm oli külm ja teed praktiliselt läbimatud, siis praegu on ikka väga hea olukord,” meenutab Eve.

Varem pole Eve midagi võitnud, kuigi mängib hoolega lotot. Näiteks Bingo Lotot ei jäta ta ükski nädal vahele, või siis harva, kui piletiost ununeb.

Võidetud teleri plaanib naine endale koju jätta. „Meil on küll üks telekas olemas, aga see kulub ka marjaks ära,” muheleb Eve. Õhtuti on naine suur telekavaataja. „Vaatan „Foorumit”, „Suu puhtaks” ja mõnda seriaali ka ikka, „Pilvede all” on asi, mida mitte mingi hinna eest maha ei taha magada.”

Hobideks on naisel käsitöö ja suvel-kevadel aed ning muud tööd, mida maamajas teha tuleb. Loomi, kes laudas või heinamaal elavad, neil enam ei ole, küll aga on veel jäänud üks neljajalge sõber – kass.

Täname kõiki toetajaid, kes meie tellijatele auhinnad välja panid: Volkswageni esindus, Võru Euronics, Georgi hotell, ADexpert ja Marta Ilutuba. Muidugi suur aitäh ka kõigile meie lugejatele, kes lehte tellivad. Püüame ka edaspidi pakkuda igasse lehepäeva midagi põnevat sirvida.