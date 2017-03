Maavanem: politsei ja kogukonna koostöö suurendab turvalisust

Maavanem Andres Kõiv rõhutas kohtumisel Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimehe Raivo Aegiga vajadust politsei ja kogukonna vahelise koostöö olulisust.

Kõiv andis Aegile ülevaate maakonna turvalisuse tegevuskava täitmiseks tehtavast koostööst. Ta toonitas sealjuures, et juba ainuüksi avatum hoiak ja suhtlus kasvatavad inimeste usaldust politsei vastu. "See omakorda hõlbustab korravalvurite tööd ja parandab inimeste turvalisust," lausus Kõiv.

Raivo Aegi sõnul tähendab turvalisus ennekõike elukeskkonda, milles inimene tunneb ennast kaitstult ja kus on tagatud tema ohutus ja kaitstus kõigis situatsioonides.

"Turvalisuse kujundamisel muutub üha tähtsamaks politsei ja kogukonna koostöö, mis võimaldab ühest küljest personaalsemat tähelepanu inimeste turvalisusele, teisalt vähendab sellele tehtavaid kulutusi," lausus Aeg. Tema sõnul saavutatakse nii lõpptulemusena väiksema ressursikuluga kokkuvõttes parem tulemus.

Kohtumisel käsitleti kogukondlike võrgustike eri tasandeid, suurimat potentsiaali selles nähakse haldusreformil, mis võimaldab piiratud korrakaitseressurssi täpsemalt kasutada. Ühiselt tõdeti, et see omakorda eeldab läbimõeldud koostööd omavalitsusjuhtide ja politsei vahel. Ennekõike peaks see seisma turvalisuse tagamise põhimõtete ühtlustamises ning ladusas infovahetuses.