Suurvargus Krabi külas

VARGUS • 11. märtsi hommikul teatati politseile, et öö jooksul on sisse murtud Varstu vallas Krabi külas nelja pere kasutuses olevasse garaaži, kust varastati sõidukite varuosi, tööriistu, helitehnikat ning vanametalli. Tekitatud kahju on selgitamisel.

Üleeile oli Krabil vaikne. Kooli poolt tulnud kevadiselt riides olnud noored ostsid poest Coca-Colat, mõned saiad … ja jalutasid õpilaskodu poole. Poe juures olnud eakas mees ei olnud suurvargusest midagi kuulnud.

„Krabil on vaikne ja rahulik, sest inimesed kaovad linna ja Soome,” kommenteeris ta Krabi elu.

Krabi küla on ilus, siin on palju kenasti sisustatud laste mänguväljakuid. Meenub, et kui 2000. aastal etendas kuulus Krabi külateater „Paganamaa legendi”, siis osales seal ligemale nelikümmend krabilast nagu üks pere. Mõned aastad tagasi oli Krabi küla Eestimaa aasta küla nominent.

Paljud kohalikud ei ole vargusest veel kuulnud, need, kes on kuulnud, on väga napisõnalised. Meenutavad ainult, et nendes garaažides on vargad käinud ka aasta või paar tagasi.

Üks pereema ütles, et nendelt varastati kahe auto veljed ja suverehvid. „Nüüd tuleb leida raha kahele autole suverehvide ostmiseks. See ei ole lihtne, sest lastele ja muu elu jaoks on ka raha tarvis,” mõtiskleb pereema.

Õnneks on kohalikel mõned juhtniidid, millest ka politseile teada anti, küllap saadakse vargad kätte.

Politseist öeldi eile Võrumaa Teatajale, et juhtunu uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust.