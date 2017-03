Võru Tarbijate Ühistu juhiks sai Mari Koort

Võru Tarbijate Ühistut juhib sellest nädalast Mari Koort, kes on kuulunud ühistu juhatusse alates eelmise aasta suvest.

Võru Tarbijate Ühistut juhib sellest nädalast Mari Koort, kes on kuulunud ühistu juhatusse alates eelmise aasta suvest.

Juhatuse teine liige Tarmo Lauring lahkus eelmisel nädalal omal soovil ametist ning juhatus jätkab üheliikmelisena.

Mari Koortil on ühistu juhtimisel lähemaks aastaks kolm peamist eesmärki:

Neist esimene on kauplustevõrgu arendamine, olukorras, kus piirikaubandus on vähendanud piirile lähemal asuvate poodide käivet.

"Eesmärk on selles olukorras kaupluste konkurentsivõimet hoida, teha investeeringuid ning tagada hea kaubavalik," ütles Koort.

Teine oluline eesmärk on koostöö edendamine kohalike tootjatega, et pakkuda parimat Võrumaal toodetavat toidukaupa.

"Kasvav suund on Võrumaal toodetava toidukauba müük ühistu kauplustes. Samuti kasutame ära Coopi võrgustikku, et Võrumaa head kaupa pakkuda terves Eestis," sõnas Koort. Ta toob positiivseks näiteks Lõunapiima toodangu, mis on leidnud väga hea vastuvõtu.

Kolmandaks plaanib ühistu juhataja olla nõudlik pakutava toidukauba kvaliteedi osas. "See tähendab järjepidevat Maksiköögi retseptide täiustamist ja maitsete mitmekesistamist, samuti tervisliku mahetoidu pakkumise suurendamist," lausus Koort.

Äriliste eesmärkide saavutamise ja konkurentsis püsimise kõrval rõhutab Koort kaht põhimõtet: ettevõte peab tegutsema kogukonna heaks ja hoidma oma töötajaid. "See on nii meie kohustus kogukonna ees, kui tarbijate ühistu olemuslik põhimõte, mis eristab meid kõigist teistest kaubandusettevõtetest," rääkis Koort.