Maaeluministeerium plaanib pealinnast välja viia 50 töökohta

Eelmisel nädala kabinetinõupidamisel arutas valitsus avaliku sektori 1000 töökoha Tallinnast väljaviimise plaani, mis puudutab umbes 40 riigiasutust, sealhulgas on maaeluministeeriumil kavas 2019. aastaks ümber paigutada 50 töökohta.

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on tervitatav Tallinna-kesksuse hajutamine ja töökohtade pealinnast välja viimine, mis kindlasti elavdab maaelu. Minister viitas, et maaeluministeerium on teistele ministeeriumitele eeskujuks, kuna juba praegu on Tallinnas kõige vähem allasutusi.

Maaeluministeerium kavandab Tallinnast osaliselt Eesti muudesse piirkondadesse üle viia töökohti Veterinaar- ja Toiduametist, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumist, Maaeluministeeriumist ning Sakust osaliselt Eesti Taimekasvatuse Instituudist, Põllumajandusuuringute Keskusest ja Põllumajandusametist.

Iga ministeerium esitas oma haldusala kohta ise ettepanekud ja koordineerib töökohtade üleviimise korralduslikku tegevust. Täpse tegevuskava esitavad ministeeriumid valitsusele maikuus.