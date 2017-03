Maie Jõgar: „Võru sobib Eesti ökopealinnaks.”

TULEVIKU VÕRU • Eile ennelõunal käis Võru linnavalitsuses OÜ New Tallinn tegevjuht Maie Jõgar, kes ütles et on süvaanalüüsi teel jõudnud veendumusele, et Võru sobib ökopealinnaks tervele Eestile.

„Võrul ei ole oma kuvandit ning sellepärast tuleks keskenduda ökopealinna mõttele. Võru sobib selleks ideaalselt ja pealegi on Võru ja Võrumaa Tallinna poolt vaadatuna selleks väga sobilik. Koos ökopealinnaga tuleks luua multilinnad oma nimedega. Võru sobib e-riigi ökopealinnaks, kuhu tahetakse elama tulla ka välismaalt, sest siin saab kaunis keskkonnas äri ajada kodunt lahkumata,” kaitses eile linnavalitsuses oma ideed Maie Jõgar, kes on lühikest aega ka Võrus elanud.

Abilinnapea Sixten Sild märkis, et iga idee on tänuväärne, ja eriti ajal, mil käib Võru arengukava 2017–2035 koostamine. Ideel peab olema kogukonna toetus, märkis Sixten Sild. Linnapea Anti Allase sõnul tuleb idee nii-öelda elama panna, sest pelk pealinna väljakuulutamine ei vii asja edasi.

Aprilli alguses on kavas arengukava koostamise järjekordne koosolek, millest paluti osa võtma ka Maie Jõgar.