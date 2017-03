Võru linn pakub spaa arendamiseks välja Roosisaare silla kõrval asuva krundi

VEEKESKUS • keskuse idee on praeguseks juba kümme aastat vana. Et spaaprojektiga praegu siiski edasi liikuda, pakub linn investoritele välja Roosisaare silla kõrval asuva krundi. Võimalikele investoritele pakutakse soodsat maalepingut ja siduvat lepingut laste ujumistreeningute korraldamisel.

Võru linnapea Anti Allase sõnul tuleks Võru linnale aktiivsema elu sissepuhumiseks võtta kasutusele kõik olemasolevad ressursid. Üks suure potentsiaaliga vaba ressurss oleks tema sõnul Tallinna maantee, Roosi tänava ja Vanajõe vahel asuv 16,5 hektari suurune ala.

„Plaanime Kreutzwaldi tänavat ja Tallinna maanteed ühendavat teed, mis jaotab linna läbiva liikluse võrdselt kahe peatänava vahel,” lausus Allas. „Tänavapikenduse teele jäävat vana jalgpallistaadioni pole tulevikus enam vaja, sest Kreutzwaldi kooli juures valmib peagi uus kunstmuruga staadion.”

Kõik räägivad spaast

Võrukad on Allase sõnul jätkuvalt rääkinud vajadusest veekeskuse ja spaa järele. „Täna töötamegi kinnisvaraarendajate jaoks välja konkreetset paketti, et muuta veekeskuse rajamine Võrru atraktiivseks ja luua kõik eeldused, et see siia ka tekiks,” lisas ta.