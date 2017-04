Kergliiklustee ohukoht tingis liiklusohutuse alase õppuse Antsla gümnaasiumis…

LIIKLUS • Mõni aeg tagasi ilmus Võrumaa Teatajas Kobela-Antsla vahelisest kergliiklusteest artikkel, kus olid nimetatud ka paar ohukohta. Üks nendest on kergliiklustee lõpp Antslas. Muidu maantee suhtes ohutus tsoonis ehk kergliiklusteel liikuja jõuab järsku kohta, kus vasakule jääb autotee, kust autod tulevad kolmelt poolt. Paremat kätt edasi liikudes on parkla, kus pargivad teinekord rekad, bussid, rääkimata sõiduautodest. Ka seal ei ole jalakäijal ohutu. Sellel kohal puudub igasugune märgistus, kuidas ja kust jalakäija üle tee saaks. Kui muidu on linnades ja äärelinnas „sebrasid”, ohutussaarekesi ja muid märgistusi nii palju, et silme eest võtab teinekord kirjuks, siis see koht on mingil põhjusel jäänud täiesti tähelepanu alt välja. Artikli autorile on teada, et ohukohtadele juhiti enne kergliiklustee ehituse algust tähelepanu, aga miks on olukord praegu selline, nagu on, on jäänud selgusetuks.

Sellest ohukohast läheb otsetänav koolimaja juurde. Koolilapsed, kelle kehalise kasvatuse tunnid toimuvad mõnikord terviserajal või pargis, jõuavad kooli poolt tulles samuti sellesse kohta, kus tuleb enne tee ületamist jälgida autosid kolmelt poolt, alles siis jõuavad nad kergliiklusteele.