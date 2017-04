Rõuge lähedal metsas redutab saladuslik mees

Mitu inimest on Haanja looduspargi territooriumil Kiidi ja Rõuge vahelises metsas näinud saladuslikku võõrast meest. Kiidi turismitalu omaniku Aigar Piho sõnul varjab ebatavaliselt lühikest kasvu tundmatu end nende kodu lähedal männikus. Inimestega ta suhelda ei soovi ning üritab end varjata samblikku peitudes. „Me lapsukesed metsa siis lähevad ja mehikest nad samblikust otsivad,” selgitas Piho TE-le. „Tulemused pole seni kahjuks tulemusi andnud, ehkki lapsi on mul päris palju.”

Piho sõnul on meest tavalisest looduses jalutajast kerge eristada silmapaistvate tundemärkide järgi. „Kuub on tal valge nagu sai, kübar tumepruun ja lai,” täpsustab Piho. „Tagavarariideid tundmatul ilmselt varuks pole.” Turismiettevõtja sõnul on mehike tavaliselt jalgupidi sügavas samblikus, nõnda et alajäsemeid pole peaaegu näha. „Võimalik, et saladuslikul mehel on ainult üks jalg,” oletab Piho. „Mulle vähemalt on küll selline mulje jäänud.”

„Kes see mees seal metsas küll olla võiks?” on Piho ärritunud. „Kus on politsei silmad?”

Rõuge piirkonnapolitseiniku Hans Saarniidu arvates on ilmselt tegu Venemaa spiooniga või koguni diversandiga, kes üritab samblike ja mändide geneetilise muundamise teel rikkuda kohalikku ökoloogilist tasakaalu. Kuid üleliia kohalikel elanikel müstilise võõra pärast hirmu tunda ei maksaks. Seni pole mehike ju kedagi rünnanud. „Küll me ta kinni nabime,” lubab Saarniit.

Kuna kohapeal elavjõudu napib, saadetakse Saarniidu sõnul Rõuge- Kiidi ruumi läbi kammima kõik märtsis Eestisse saabunud briti sõdurid. Piirkonnapolitseinik hoiatas kõiki meeskodanikke viibimast väljaspool kodu ja muid kinniseid ruume valges riietuses ning tumepruunis kübaras. „Kui mõni neist esimese käskluse peale käsi üles ei tõsta, lastakse ta maha,” selgitas Saarniit TE-le.