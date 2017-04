Võrumaa naised külastavad mammobussi aktiivselt

TERVIS • Rinnavähk on Eesti naistel kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja, samas on seda kõige lihtsam kontrollida ja tuvastada. Palju saab naine ise ära teha, näiteks kombata rindu iga kuu. Pisemagi kahtlase leiu ehk rinnas oleva tüki puhul tuleks pöörduda arsti poole. Siin see tarkus ei aita, et küll läheb ise ära. Mida varasemas staadiumis vähk avastatakse, seda paremad on paranemislootused.

Vähk areneb mitu aastat, seetõttu kutsutakse naisi teatud vanuses iga paari aasta tagant sõeluuringule. Igal aastal diagnoositakse Eestis üle 650 esmase rinnavähi juhtumi, kahjuks näitab esinemissagedus tõusvat trendi. Eesti Vähiliit ja Tartu ülikooli kliinikum on tulnud naistele appi ja toonud võimaluse tervist kontrollida koju kätte, sest juba mitmendat aastat seisab märtsikuus Võru polikliiniku ees mammobuss. Mõned päevad Võrus, paar päeva Antslas. Patt oleks jätta võimalus kasutamata.

Kes uuringus osalenud ja vastuse saanud, teab nime Sulev Ulp, radioloog. Tema sõnul on rinnavähi mammograafiline sõeluuring Eestis kenasti käima läinud ja naised osalevad järjest rohkem.