Võru Maksimarketi uuendused jätkuvad ka sügisel

KAUBANDUS • Tähelepanelikum külastaja on kindlasti märganud, et juba mõnda aega toimuvad Võru Maksimarketis ümberkorraldused. Ümber on paigutatud tooteid ja vahetatud inventari.

„Tänavu toimuvad suuremad nähtavad muutused kassade ja külmikute juures. Uute kassade ülespanek on lõpetatud. Tänu sellele uuenes skaneerimisaparatuur,” selgitab Võru Tarbijate Ühistu juht Mari Koort. „Külmikud teeme keskkonnasõbralikumaks, loobume freooni kasutamisest. Suuremad tööd käivad kevadel ja sügisel, suvel püüame kliente vähem häirida. Palume vabandust väikeste ebamugavuste pärast ja lubame, et kokkuvõttes annavad ümberkorraldused klientidele parema ostukogemuse ja pood muutub kindlasti paremaks,” lisab Koort.