Aeg on teha ettepanekuid Võrumaa aasta ema tunnustamiseks

Läheneva emadepäeva eel kutsub Võru Maavalitsus esitama kandidaate Võrumaa aasta ema tiitlile.

Kandidaate võivad esitada kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui ka üksikisikud.

Võrumaa aasta ema kandidaadiks võib üles seada Võrumaal elava ema, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last, kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui ka perekonna väärtustamisel ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi.

„Aasta ema tunnustus on üks kaalukamaid, mida maavalitsus aasta jooksul välja annab. Seekordne aasta ema jääb maavalitsuse viimaseks. Mul on siiski südamest hea meel, et Võru maakonna omavalitsused on vähemalt täna öelnud, et Võrumaa silmapaistva ema ja isa tunnustamine on oluline, mistõttu jätkub see traditsioon tõenäoliselt ka järgmisel aastal omavalitsuste koostöös,“ sõnas Võru maavanem Andres Kõiv.

Tiitlit on välja antud alates 2002. aastast, 2016. aastal pälvis Võrumaa aasta ema tiitli Mõniste vallas elav nelja lapse ema Tiiu Must.

Võrumaa aasta ema 2017 avalikustatakse emadepäeval, 14. mail Võru Kandles toimuval emadepäeva kontserdil.