Võru äripindade maastikul suured muudatused

• Klaasmaja vahetas omanikku, endise gaasitehase esimese korruse äripindadega suured plaanid •

KINNISVARATURG • Kinnisvaramaakler Nele Sõmeri sõnul peab äripinna valikul arvestama kõigega. „Olenevalt äri iseloomust tuleb valida ka asukoht. On olnud juhus, kus kortermaja esimesele korrusele tehti ärilisel eesmärgil laste mängutuba, mis ei sobinud aga majaelanikele, ja äri oligi lõppenud. Arvestama peab kõigega, sealjuures lähiümbruse, naabrite, vajalike lubade saamise ning ka parkimise ja ühistranspordi korraldamisega,” toob Sõmer näiteid. „Kindlasti on äripinna sobivus hea äriidee elluviimise eeldus. Isegi lähiminevikus on ajakirjanduses kajastatud äritegevuse peatamist või koguni lõpetamist äripinna vale asukoha tõttu,” soovitab Sõmer äripinna iseloomu mitte kunagi alahinnata.

Võrus napib väikeseid büroo- ja kaubanduspindu

Häid nüüdisaegseid büroopindasid, kuhu omanik on investeerinud, on Võru linnas Sõmeri sõnul vähe. Mõnel vanemal hoonel on aga hinna ja kvaliteedi suhe Sõmeri väitel väga hästi paigas. „Väikesed büroopinnad ja kaubanduspinnad, mis jäävad paari-saja ruutmeetri juurde, on need, millest on Võrus praegu kõige suurem puudus.