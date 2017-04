Mihhail Korb andis Stenbocki majas toimunud tänuüritusel üle neli regionaalarengu auhinda

Riigihalduse minister Mihhail Korb andis täna Stenbocki majas toimunud tänuüritusel üle neli regionaalarengu auhinda. Igal aastal tunnustab rahandusministeerium Eesti parimaid regionaalarengu algatusi, millel on oluline mõju piirkonna arengule.

„Kõik regionaalmaasika laureaadid väärivad suurt tunnustust ja on eeskujuks meile kõigile,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „Need inimesed ja organisatsioonid, kes panustavad nii suure teotahtega oma piirkonna arengusse, on meie regionaalpoliitika alustaladeks.“

Väljapaistva regionaalvaldkonna tegevuse eest said auhinna:

Ants Väärsi– invatakso teenuse osutamine abivajajatele ilma kasumi teenimise eesmärgita ning koos meediaagentuuriga Mediamarketing uue invatakso soetamiseks heategevuskampaania korraldamine.

Rõngu Pagar (ettevõtte omanik Jaanus Peri) – ettevõte on tegutsenud väikeses Rõngu alevikus Tartumaal juba 20 aastat. Ettevõte on pidevalt laiendanud tootmist ja loonud uusi töökohti. 2016. aasta sügisel hakati ehitama uut tootmishoonet, mis peaks valmima 2017. aastal.

AS Konesko tegevuse laiendamine Kesk-Eestis (juhatuse liige Mart-Järvo Hirtentreu) –AS Konesko on Järvamaa suurim tööstusettevõte, tunnustatud ja hinnatud tööandja, kes toetab ka mitmeid kultuuri- ja spordiüritusi Koeru vallas ja laiemalt.

Maaelufestival Sõmerul (Sõmeru vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Maia Simkin) – tänu Sõmeru vallavalitsuse aktiivsusele ja heale koostööle kohalike ettevõtetega on suudetud käivitada üks mitmekesisema programmiga maaelu tutvustavaid üritusi kogu Eestis.

Veebruaris välja kuulutatud konkursile sai kandidaadiks esitada nii riigi ja kohaliku omavalitsuse asutusi, kui ka füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Konkursile laekus 28 ettepanekut, mille hulgast valiti välja neli silmapaistvamat algatust. Auhinnasaajaid tunnustati Eesti klaasikunstniku Maret Sarapu tehtud klaasist maasikaga.

Regionaalarengu auhind anti välja neljandat korda. Konkursi parimad on ellu kutsunud või korda saatnud väljapaistva regionaalarengu algatuse või teo, mille tulemusena on edenenud piirkonna majandus, loodud uusi töökohti või pakutud piirkonnaspetsiifilisi tooteid ning teenuseid või millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.

Tänuüritus toimus Stenbocki maja Riigipitsati saalis, kus anti üle Regionaalmaasika auhind ning sellele järgnes koosviibimine ja Stenbocki maja tutvustav ekskursioon.