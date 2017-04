Vastseliinas valmib suvel liftiga hooldekodu

VASTSELIINA EHITAB • Suvel valmib Vastseliinas sajakohaline hooldekodu, aastavahetusel või uue aasta alguses peaks korda saama tervisekeskus, Vana-Vastseliinas ehitatakse palverändurite maja.

Hooldekodu ehitatakse ümber endisest internaatkoolist ning sügisel on kavas sissekolimine.

„Hooldekodus on sada kohta ja umbes kolmkümmend töökohta,” räägib Vastseliina vallavolikogu esimees Urmas Juhkam. „Järgmisena on kavas käsile võtta tervisekeskus, mille eelprojekteerimisega on alustatud ja korruste eskiisplaanid juba olemas. Perearst hakkab tulevikus asuma esimesel korrusel.”

Urmas Juhkami sõnul on tervisekeskuse valmimisest täpsemalt vara rääkida.