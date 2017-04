Võru linnavolikogu andis kooskõlastuse eramaa ostmiseks parkla rajamise eesmärgil

VOLIKOGU • Eilsel linnavolikogu istungil osales 18 liiget. Teiste teemade seas arutati elamumaa ostmist ASilt KPG ja laenu võtmist mitmesugusteks investeeringuteks.

Volikogu andis kooskõlastuse kinnistute Tartu tn 9 ja Tartu tn 7 ostmiseks. Tegemist on elamumaadega. Pärast linna maaomanikuks saamist on võimalik algatada üldplaneeringut muutev detailplaneeringu menetlus maa sihtotstarbe ja maakasutuse muutmiseks. Tartu tn 9 asuva kinnistu suuruseks on 1301 ruutmeetrit ja Tartu tn 7 asuva kinnistu suuruseks 1457 ruutmeetrit.

Kahe kinnistu hind kokku on 9000 eurot. Kinnistuid ja seda ümbritsevat maa-ala soovib linn kasutada sõidukite parkla rajamiseks, mida kasutaksid nii bussireisijad, linnas toimuvaid üritusi külastavad inimesed kui ka elanikud. Peamine eesmärk on parkimisprobleemi lahendamine bussijaama ümbruses, sest praegune kasutusel olev parkimisala bussijaama vastas ei kuulu linnale.