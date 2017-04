Laul on terviseks!

KOORIJUUBEL • Laupäeval, 22. aprillil kell 16 tähistab Võru segakoor Tervis Võru Kandles oma 70aastast tegevust juubelikontserdiga ,,Armastusel kummalised teed’’.

Segakoor Tervis on loodud aprillis 1947. Koori esimeseks dirigendiks oli Paul Elken. Pikemat aega on koori dirigentideks olnud Aleksander Krull, Ako Tamra, Lembit Tammemägi, Mare Visnapuu, Arvo Sikk, Lilia Vildo, Ara Bander ja Linda Kasak. Nende kõigi tegevus on olnud viljakandev ja toonud meid tänasesse päeva, olles verstapostideks lauluteel. Selle üheks märgiks on ka juubelikontserdil kaastegev dirigent Ako Tamra poeg Kait Tamra. Tervise ees on lühemat aega olnud veel Samuel Onno, Helmut Soome, Viive Stamberg, Eeva Tammemägi, Ülo Semjonov, Ants Kannukene, Katrin Puusepp, Üllar Palumets, Aive Skuin ja dirigendi abina koori kauaaegne president Ülle Sok. Seitsmendat hooaega laulab Tervis ideedest pakatava, julge, sihikindla ja nõudliku Tiit Raua käe all. Kolmandat hooaega on tema heaks abiliseks ehtne Haani naanõ (see tähendab, et oskab kõike: laulda, laule õpetada, mitut pilli mängida ja naeratada!) Elise Võsu.

Koori algusaastatel olid lauljateks tervishoiutöötajad. Tervise nime sai koor 1963. aastal. Praegu laulavad neljakümneliikmelises kooriperes koos erinevate elualade esindajatega ka mõned tervishoiuga seotud inimesed, nagu näiteks perearst, meditsiiniõde, farmatseut jt, kellega koos propageeritakse laulmist kui tervislikku eluviisi ja tervist andvat tegevust. Seepärast – terviseks – lauldakse palju ka üksteisele ja koos oma arvuka sõpruskooride ringiga. Lauldakse nii eesti kui ka välisautorite loomingut, rahvalauluseadeid, laulupidude ja festivalide repertuaari, laule tähtpäevadeks, kindlasti lauldakse ka võru keeles.