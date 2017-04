VIDEO 25. Maamess oli juubelivääriline

SUURÜRITUS • Tänavuse juubelinumbrit kandva Maamessi märksõnadeks on kümme riiki, 500 firmat ja 60 000 ruutmeetrit messipinda. 25 aastat tagasi võttis esimesest põllumajandusnäitusest osa 46 ettevõtet, 25 aastaga on tublisti arenetud. Ka Maamessi temaatiline haare on selle ajaga laienenud: 1997. aastal liideti kokku põllumajandus- ja metsandusmess, 1999. aastal lisandus toidumess ning 2000. aastal aiandusmess. Tänu sellele hakkas nii osalevate ettevõtete kui ka külastajate hulk kasvama. Praeguseks ei ole Maamess tuntud mitte ainult Eestis, vaid ka Baltimaades ja kaugemalgi.

Maamess on Pruuli-Kaska talu jaoks sissejuhatus kevadesse

500 osalenud firma seas oli ka 31 Võrumaa ettevõtet. Sõmerpalu vallas asuva Pruuli-Kaska talu perenaine Lija Kaska oli messil juba nii mitmendat korda, et täpne arv enam isegi ei meenunud. „Üle kümne korra olen ikka Maamessil väljas olnud, see mess on nagu sissejuhatus kevadesse. Viinamarju olen kasvatanud juba 30 aastat ja müügiga tegelenud 20 aastat,” meenutab Kaska, kelle sõnul on mess mitte müügikoht, vaid pigem ikka info kogumise ja esitluse paik. Kui messi avapäeval soosis ilm külastajaid-esitlejaid päikesepaiste ja soojakraadidega, siis eile ei olnud ilmataat pooltki nii lahke.