Valitsuse algatatud seitsme valla ühendamisel tekib 15 788 elanikuga maakonna suurim omavalitsus

• Homme ja ülehomme saab valida, kas see on mõistlik plaan •

LOOGIKAVASTANE • Eile hommikul kogunesid Võru valla saali murelikud vallajuhid, et arutada valitsuse plaani sundliita Võrumaa seitse valda: Antsla, Urvaste, Sõmerpalu, Võru, Lasva, Vastseliina, Orava. Selle tulemusena tekiks hiigelsuur omavalitsus 15 788 elanikuga. Sellise omavalitsuse ühest otsast teise oleks linnulennul 65 kilomeetrit. Võru linngi ei ole nii suur.

Võru, Lasva ja Sõmerpalu vald tegid mullu ära suure töö, 2016. aasta lõpus kirjutati alla ühinemisleping ning sellega oleks tekkinud 8300 elanikuga vald. Valitsus soovib nüüd tekitada seitsmikvalla, sest Antslas ja Urvastes ning Vastseliinas ja Oraval ei ole ühinemiseks vajalikku 5000 elanikku.

Vallajuhid olid mures, sest nii suure omavalitsuse juhtimine on võimatu. Võib ennustada, et sellises seitsmikvallas on volikogu töö pärsitud arvamuste erisusest ning otsused jäävad langetamata. Seda ei ole tarvis kellelegi.

Võib ju olla tore, kui urvastelane ja oravalane saavad tõdeda, et elavad ühes vallas, kuid mitte enamat. Seitsmikvalla teke võtab ära võimaluse liituda Antslal ja Urvastel, milleks on lootust. Siin-seal on nõupidamistel riigiministri Mihhail Korbi suust kuuldunud, et üle tosina erandeid ei tule.

Vallajuhid rõhutasid, et kõik inimesed tuleksid homme ja ülehomme küsitlusele. Osaleda saab ka elektrooniliselt. Mõelge loogiliselt ja vastake kindlasti küsitlusele!