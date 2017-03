Päästjad: lõkke tegemisel tuleb arvestada tuleohutusnõuetega

Päästjat tuletavad seoses kevadtööde hooaja algusega kõigile meelde, et koduaias lõket tehes tuleb hoolikalt järgida tuleohutusnõudeid.

"Enne lõkke tegemist tuleb uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib," rääkis Põhja päästekeskuse pressiesindaja.

Lõkkeaseme ümbrus tuleb hoida vähemalt poole meetri ulatuses puhas süttivast materjalist, et lahtine leek, kõrge temperatuur või sädemed seda ei süütaks. Näiteks võiks enne tule tegemist kasta lõkke ümbrus veega märjaks.

Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga, kuni 5,4 meetrit sekundis puhuva tuulega. Tuleks jälgida ka tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või lõkke tegemisega kaasnev suits ei häiriks kaasinimesi.

Lõkkekoha ohutusvahemaad hoonetest ja metsast sõltuvad eelkõige lõkke suurusest. Alla ühemeetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 10 meetri kaugusel hoonetest ja metsast. Üle ühemeetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel hoonetest ja 20 meetri kaugusel metsast. Üle kolmemeetrise läbimõõduga avaliku lõkke tegemiseks on tarvis juba päästeasutuse luba.

"Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, isegi mitte hetkeks, sel lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga. Metsas võib lõket teha vaid selleks ette nähtud tähistatud kohas või omaniku loal. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Igasugune kulupõletamine on ohtlik ja kõikjal Eestis keelatud," rõhutas päästekeskuse pressiesindaja.