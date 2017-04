Noored tantsijad Kagu-Eestist sõidavad EMile ja MMile

VÕISTLUSTANTS • Kohe pärast vabariigi aastapäeva Harjumaal Jüris peetud Eesti meistrivõistlustel Ladina-Ameerika tantsudes saavutas Mõniste/Varstu tantsupaar Arthur Lepp-Stella Männiste võistlusklassis Noored 1 (16–18aastased) teise koha. Saavutatud tulemusega kaasneb võimalus esindada Eestit mais EMil Moldovas ja oktoobris MMil Hispaanias. Arthur Lepp ja Stella Männiste on pühendunud andekad noorsportlased, kes on võistlusspordis jõudnud 1,5 aastaga Eesti tippu. Rahvusvahelistel võistlustel on nad samuti end tõestanud ja tulemuslikult võistelnud. Noored sportlased esindavad tantsuklubi Maarja, kus treeneriteks on Reno Olle, Märt Raudvee ja Erkki Aas.

Teekond tippu

Reno Olle sõnul on see tantsuklubi jaoks läbi aegade parim tulemus, aga see ei ole juhtunud üleöö, selle taga on aastatepikkune töö. Et maailmas Eestit esindada, peab siin esimese kahe hulka tulema, kolmandast kohast on vähe.

„See saavutus tuli väga raskelt, ega konkurendid teevad ka kogu aeg tööd. Sisemine pinge on väga tõsine, see avaldub teinekord omavahelistes suhetes. Vanemad, sugulased ja sõbrad peavad olema toeks ja mõistvad. Selle koha pealt uus kogemus, et me ei ole varem MMil käinud – kuidas see pinge üle elatakse, kuidas suudetakse koormustele vastu pidada,” selgitab Reno Olle. Veel selgub vestluses Ollega, et õppimisega probleeme ei ole: „Nad on viielised, olümpiaadilkäijad. Selle ala peal peab olema multitalent. Kooliasjad peavad korras olema,” tõdeb Olle.