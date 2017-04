Riik on lasknud väikeettevõtja jaoks tekkida kõvera banaani efektil!?

KÕVER BANAAN • Eile pärastlõunal toimus Kandle sinises saalis foorum pealkirjaga „Kui kõver on banaan?”, arutleti regulatsioonide, bürokraatia ja piirangute üle. Mõttevahetuses osalesid Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam, maavanem Andres Kõiv, Võru tarbijate ühistu juht Mari Koort ja Metsavenna talu peremees, Lõunapiima juht Meelis Mõttus.

Tunne Kelam ütles sissejuhatavas sõnavõtus, et teemaarendusel tuleb lähtuda sellest, kas inimene on reeglite või reeglid inimese jaoks. Esimene selleteemaline konverents toimus kaks aastat tagasi, 2015. aasta kevadel Rakveres ja Viljandis. Pärast Võru arutelu on järg Saaremaa käes.

„Banaani kõveruse teema ei ole täna enam aktuaalne, kuid sümbolina on banaan väga hea,” ütles Tunne Kelam.

Üsna lühikese ajaga jõuti üheskoos tõdemuseni, et riik on lasknud väike- ja keskmiste ettevõtjate jaoks tekkida kõvera banaani efektil.

Võru tarbijate ühistu juht Mari Koort tõi näiteks, et kui messidel näeb kohalikke tooteid palju, siis poelettidele need ei kipu jõudma, sest asi on tublisti üle reguleeritud.

Ettevõtjad Meelis Mõttus ja Tõnu Jõgi tõdesid, et võimsad lobigrupid hoolitsevad suurtootjate huvide eest ja väikeettevõtjad tallatakse maha.

„Olen olnud ettevõtja Vene aja lõpus ja oskan hinnata, milline oli ettevõtluskeskkond siis, Euroopa Liitu astumise algul ja praegu,” rääkis ettevõtja ja Võru linnavolikogu aseesimees Tõnu Jõgi. „Saan vastata, et kõige raskem on praegu.”

Tunne Kelam kogub olukorra hindamiseks fakte ja näiteid, sest kõik see, mis (kes?) takistab elu ja ettevõtlust, on oluline siiski ka Euroopale ja Brüsselile.

Foorumit juhtis Hasso Ploomipuu.

Ennelõunal andis Tunne Kelam ühiskonnaõpetuse tunni Võru Kreutzwaldi koolis.