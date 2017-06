Laulu- ja tantsuväljakul saab kõhu täis ja rahvusmustrid selga

Noorte laulu- ja tantsupeol on nii Kalevi staadionil kui ka lauluväljakul kohal üle saja erineva kaupleja, kes aitavad täita kümnete tuhandete pealtvaatajate ja peoliste tühja kõhtu ning vajadusel neid rahvuslikult riietada.

Peo ajal on lauluväljakul ja Kalevi staadionil külastajate toitlustamiseks üles seatud 30 erineva toitlustaja menüüvalikuga toiduletid, kelle pakutavast valikust leiab nii erinevaid tervislikke ja värskeid puu- ja juurvilju, kergemaid wrappe kui ka toekamaid kiiresti valmivaid eineid. “Loomulikult ei puudu peolt jäätis – kokku on Premia Lauluväljakul ja Kalevi staadionil üle kümne jäätiseostukoha,” kirjeldas tantsupeo kaubanduskorraldaja Henri Riska. “Kuigi valik on platsil suur, siis noorte suust on näiteks laulu- ja tantsupeo supi kohta kostunud vaid kiidusõnu ja seda süüakse meelsasti,” lisas Riska.

Kuna tegemist on noorte laulu- ja tantsupeoga, siis alkoholil ega tubakatoodetel peol kohta ei ole. Lubatud ei ole ei müük ega tarbimine.

Toidu- ja joogilettide kõrval on kaubandusalal esindatud ka mitukümmend Eesti disaini, käsitööd ja rahvusmotiividest inspireeritud kaupade pakkujat. Kaubavalikusse kuuluvad ehted, riided, sokid, lipud ja muu taoline.

Riiklik ilmateenistus lubab peo päevadeks vihmast ilma ja seetõttu müüakse nii Kalevi staadionil kui ka lauluväljakul ka vihmakeepe. Kindlasti võiks iga peole tulija varuda sularaha, sest lauluväljakul asuv sularahaautomaat jääb peo juhtimiskeskuse turvaalasse, kuhu peo ajal ligi ei pääse. Pangaautomaadi juures tuleks aga ära käia enne peoalale sisenemist, sest piletiga alast sisse-välja käia ei saa.