Äike süütas Võrumaal Jaaniussi talu sauna

PIKSELÖÖK ❯ Eile varahommikul ärkasid Lilli-Anne küla Jaaniussi talu peremees ja perenaine ägeda aknale prõmmimise peale.

„Naabrinaine Juta äratas meid varavalgel ja ütles, et saun põleb ning et ta on juba tuletõrjujad välja kutsunud,” rääkis eile taluperenaine Leiti Jaanimets Võrumaa Teatajale. „Meil on aknad teisele poole ja me ei näinud midagi.”

Jaaniussi talu peremehe Arnold Jaanimetsa sõnul kuulis ta öösel nõrka müristamist, kui kuskil kella kolme-nelja vahel üles ärkas.

„Päästeamet saabus kahe autoga, kuid piisas ühestki autost tulele piiri panemiseks. Õnneks puhus tuul teistest hoonetest leegi eemale. Kannatada said põlisvaher ja kask. Naabrinaise sõnul tuli pikselöök lõunakaarest nagu horisontaalselt vahtrapuusse ja pooleldi selle all olevasse sauna,” jutustab Leiti Jaanimets ümber naabri tähelepanekut.

„Saun sai just kolm nädalat tagasi remonditud, terrassilaudadest sai pandud põrand, korsten sai ka uus, metallist, äkki see tõmbas välgu ligi. Hea, et uued lavalauad jäid panemata. Nüüd on uue sauna jaoks korralikud haavapuust lavalauad olemas,” võtab Arnold Jaanimets põlemist üllatavalt rahulikult ja isegi väikese huumoriga. „Looduse vastu ei saa!”

Pererahva sõnul ostsid nad selle maja 35 aastat tagasi kevadel ja kui talule oli nime vaja, siis otsustati, et Jaanimetsadele sobib elada Jaaniussi talus. Siis ehitati ka vana suitsusaun ümber tavasaunaks, mis mõned nädalad tagasi läbis uuenduskuuri.

Päästeameti teatel põles kella 3.51 ajal Sõmerpalu vallas Lilli-Anne külas saun ning leek ulatus päästjate saabumisel katusest välja. Tulekahju kustutati kell 4.52. Päästjad hoidsid ära tule leviku teistele kõrvalhoonetele ja metsa. Päästetöö juhi esialgsel hinnangul võis tulekahju põhjustada pikselöök.