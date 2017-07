Tamula järve saab avastada mitme erineva veesõidukiga

SUVI TAMULAL ❯ Kuigi suvi ei ole sel aastal oma helget palet veel näidanud, on Tamula järvel stardivalmis suur hulk aluseid, millega veele uudistama minna. Kui eelmisel aastal viis Tuuletarga kapten Kaarel Vettik huvilisi purjekaga vee peale, siis sel hooajal on lisaks võimalus sõita kajakkidega ja vesirattaga. Kuid ka need pole ainsad veesõidukid, millega Tamulal ringi tiirutada saab. Veel on eelmisest suvest alates Tamula vetel lõbusõidulaev Tamula Vanake, see laev on uuenduskuuri läbinud rahvale tuttav Arabella. Juunikuu alguses peatus siinkandis põgusalt ka viikingitelaev Turm, mis seilas Tamula vetes 5.–9. juunini ja liikus siis edasi uusi veekogusid avastama.

Nii Tuuletarga kapten Kaarel Vettik kui ka Tamula Vanakese kapten Pait Reiman selle suve ilma just parimaks ei pea, kuid julgustavad siiski erinevatest veesõidukitest osa saama. Tegelikult on kõik tahtes kinni, sest reaalselt ei takista vihmasadu ei purjetamist ega sõitu lõbusõidulaeval.

„Oleme sõitnud ka päris korraliku sajuga. Kui ikka väga kõvasti sajab, siis saab kajutisse varju minna seniks kuni vihm on raugenud,” sõnab Vettik. Reiman lisab, et kunagise Arabella üheks suureks miinuseks oligi see, et alus ei olnud nii väga sobilik kehvade ilmadega sõiduks. Tamula Vanakesel on aga kinnine peosaal ja seetõttu saab pidu pidada ka märja ilmaga.