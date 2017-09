Väimelas valmib võimas päikesepark

PÄIKESEENERGIA ❯ Järgmisel nädalal valmib Väimelas 400KWp* võimsusega päikesepark, mille rajab OÜSolar4you. Firma tehniline juht Andres Ruusmann ütles eile Võrumaa Teatajale, et tööd on kavas lõpetada 11. septembril.

„Alustasime päikesepaneelide paigaldamisega kolm nädalat tagasi. Paigaldajaks on meie alltöövõtja. Tegu on üle keskmise suurusega pargiga ja taoliste ehitusaeg ongi tavaliselt kuu aega, kui mingeid tõrkeid ei tule. Tahaks siinkohal tänada Võru valda, sest kõik probleemid on lahendatud, load väljastatud väga operatiivselt. Töö maksumus on üle 400 000 euro, millele lisandub käibemaks. Tellijaks on OÜ Stoksund,” tutvustas objekti Andres Ruusmann.