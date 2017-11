Kümme aastat Väino Leoki rändkarikat

Sõmerpalu motoklubi pidas reedel kultuurimajas Kannel hooaja lõpupidu, ühtlasi tähistati kümne aasta möödumist Väino Leoki rändkarikale peetava Sõmerpalu krossi algusest ja esitleti juubelile pühendatud raamatut. Sõmerpalu MK tähistab järgmisel aastal oma 50 aasta juubelit.

Sõmerpalu MK liikmete arv on viimase viie aasta jooksul pidevalt kasvanud, praegu on liikmeid täpselt 50. „Klubi on elujõuline ja suurem kui kunagi varem,” lausus klubi eestvedaja Aivar Leok, kelle sõnul oli viimane aasta klubile rekordiliselt hea ka tulemuste poolest.