Maaväikepoe kuukäive = riigikogulase kuupalk

Väikepoodnikud sunnivad riigikogulasi mõtlema ja vastama

Lõuna- Eesti väikepoodnikud on sügavas mures riiklikult kehtestatud ja veel plaanitavate regulatsioonide pärast, mis seavad tõsiselt ohtu piirkonna väikepoodide tuleviku. „Kutsume riigikogu liikmeid üles vaatama üle praeguse aktsiisipoliitika ja loobuma tubakaseaduses plaanitavast nõudest, millega kehtestatakse tubakatoodete väljapanekupiirang.” Nii algab piirilähedaste kaupluste omanike avalik pöördumine riigikogulaste poole.

Pöördujate seas on ka Pärlijõe kaupluse omanik Maie Ploom, kes ütleb, et ega ta riigikogulastelt tegelikult midagi ootagi, sest nad on kohalikust elust kaugenenud.