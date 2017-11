Esimese tellijaauhinna võitja on Urmas Uder

TELLIMISKAMPAANIA ❯ Võrumaa Teatajal on hea meel teada anda, et alustasime jälle auhindade loosimisega. Et võita toredaid ja hinnalisi auhindu meie toetajatelt, ei ole vaja teha midagi muud, kui tellida Võrumaa Teataja paber- või digileht vähemalt pooleks aastaks või pikendada juba olemasolevat tellimust. Loosirattasse saavad ka kõik püsikorraldusega tellijad.

Seekord saame teile välja jagada järgmised toredad asjad: Võru Euronicsilt kümme triikrauda, Võru Seedrilt tugidool Mira, mille väärtuseks on 100 eurot, Kubija hotell ja loodusspaa poolt pakett „Saun terviseks” kahele, Võrumaa toidukeskuselt 50eurone kinkekaart, koguperekaupade pood Triin Shoppab paneb loosirattasse kinkekaardid koguväärtusega 45 eurot ja Kagukeskuse autopesula kinkekaardid koguväärtusega 50 eurot. Peaauhinnaks on arvutipoe Condor välja pandud kohvimasin Delonghi, mille väärtus on 320 eurot.

Esimese auhinna omanikuks, milleks on triikraud Severin Võru Euronicsilt, saab Urmas Uder Vana Vasa talust Varstu vallast. Triikraual on kuiva ja märja triikimise ning auruhulga reguleerimise võimalus, automaatne väljalülitamine ülekuumenemisel, topeltveeprits, tilgalukk, automaatne puhastus, teflonkattega keemiline tald, kummist käepide, reguleeritav termostaat ja juhtmehoidik.

Meie esimene võitja Urmas Uder peab koos abikaasa Kairega lambaid ja on digilehe lugeja aastast 2016. Varem telliti paberlehte ja vahepeal oli tellimises ka paus.

Kaasadel on 500pealine lambakari, mis kevadel koos talledega suureneb 1200–1300pealiseks, peale lammaste tegeletakse ka viljakasvatusega. Aukartustäratava numbri loomadega tegelevad abikaasad ja on palgatud ka lisatööjõudu, keda kohalike hulgast on raske leida. „Siin paar ikka on ka kohalikku, aga põhiliselt ikka kaugemalt,” seletab peremees Urmas Uder.

Kaire Uderi hobideks on aiandus ja käsitöö ning kui Urmas Uder vähegi aega saab, mida on viimasel ajal väga vähe või üldsegi mitte, siis käib ta kalal. Kui küsida lambaliha maitse kohta, siis saab vastuseks, et vahepeal oli mehel lausa 20aastane paus, kus ta lambaliha üldse ei söönud. „Sain kunagi ammu lambaliha maitsta ja see ei olnud kuigi hästi tehtud. Oli selline võib-olla vana looma liha ja siis jäi halb mekk suhu. Ükskord sai ikka uuesti proovitud ja nüüd võib öelda, et lambaliha on ikka väga hea,” muigab Urmas Uder.

Kui ka Sina, hea lugeja, tahad võita uhkeid auhindu, siis telli Võrumaa Teataja paber- või digileht vähemalt pooleks aastaks või pikenda juba olemasolevat tellimust ja osaledki loosimises.