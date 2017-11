Rahavajadus laste riiklikuks hoolekandeks on vähenenud

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva kärpis käesoleva aasta laste riiklikuks hoolekandeks maavalitsustele eraldatavaid summasid kokku ligi 174 000 euro võrra.

Minister andis kolmapäeval välja uue käskkirja, arvestades maavalitsuste oktoobris esitatud taotlusi ja hinnanguid asenduskoduteenusel viibivate laste arvu muutusele teisel poolaastal. Käskkirjaga väheneb maavalitsustele eraldatav summa kokku 173 939 eurot ehk ligi 10,7 miljoni euroni. Ida-Virumaal näiteks on vähenenud vajadus asenduskoduteenusel olevate laste hoolekandeks 80 000 euro võrra.

Käskkirjast selgub, et teisel poolaastal on rahavajadus suurenenud ainult Tallinnas ja viies maakonnas – Harju-, Lääne-, Lääne-Viru-, Tartu- ning Võrumaal. Tartu maakonnal on asenduskoduteenusel viibivate laste hoolekandeks vajaminev summa kasvanud kõige enam ehk 60 000 euro võrra.

Kokku eraldab riik eelarvest laste hoolekandeks maakondadele aasta lõpuni 10,7 miljonit eurot.