Küttepuude hinnad võivad talvel ületada 25 eurot tihumeetri kohta

Erametsakeskuse puiduturu hinnastatistika ülevaate koostaja Heiki Hepneri hinnangul võivad küttepuude hinnad sel talvel ületada 25 eurot tihumeetri eest.

"Lähikuudeks võib küttepuude turul prognoosida mõõdukat hinnakasvu. Riigimetsas võiks vahelaohind jõuda 20,5 euroni tihumeetri eest ning erametsa hinnastatistika järgi hind tarbija juures vähemalt 25 euroni tihumeetri eest," ütles Hepner BNS-ile

Erametsakeskuse kolmanda kvartali puiduturu ülevaatest selgus, et septembris maksis tihumeeter küttepuitu keskmiselt 24,19 eurot, mis tähendas hinnakasvu eelmise kvartaliga võrreldes 9 protsenti ning mullusega võrreldes 12,5 protsenti. Viimati maksis küttepuit rohkem 2014. aasta novembris.

Vaatamata sellele, et küttepuiduturul on hinnatõus jätkunud terve tänavuse aasta jooksul, pole Hepneri hinnangul küttepuidu hind sugugi kõrge vaid pigem rahuldava ja hea piiri peal. "Vahepeal oli küttepuidu hind lihtsalt ebaloomulikult madal. Küttepuidu iseloomuga puitu on meie metsas palju, seega kui metsaomanikel tekkib piisav huvi, tuleb küttepuit turule ning hind ei kasva. Praegu on minu meelest jõutud tasemele, kus see huvi võiks juba metsaomanikul suurem olla," märkis ta.

Seejuures jagab Hepner küttepuidu tarbijad kolme gruppi. "Esiteks need, kes kasutavad halge. See, kui praegu raie intensiivistub, mõjutab alles järgmist kütteperioodi, sest praegu raiutav puit on toores ning ahjupanekuks ei sobi. Kerget kuivamist vajab isegi metsakuiv kuusk. Kui nüüd tuleb külm talv, siis kindlasti halgude hinnad kasvavad ja see mõjutab ka toormehinda," rääkis ta.

"Teiseks grupiks on meie kombijaamad ja katlamajad. Enamus neist on oma lepingud ära teinud, hinnad fikseerinud ning seega ei peaks nadi hinda mõjutama. Praegune hinnatase umbkaudu 24-25 eurot tihumeetri kohta neile võiks tagada piisava toorme mahu," ütles Hepner.

"Kolmas grupp on ekspordile orienteeritud tarbijad. Nii küttepuitu ümarmaterjalina kui puistena eksportijad, graanuli tootjad, puitlaastplaatide tootjad. Kogu see grupp sõltub tugevalt globaalsest puiduturust ja siin võib nõudluse kasv tuua kõige suurema tõuke potentsiaalseks hinnakasvuks. Kuna graanuliturg on kasvamas ning küttepuidu kui CO2 vaba biokütuse nõudlus on Euroopas kasvamas, siis surve hinnakasvule on olemas," lisas Hepner.

Samas leiab Hepner, et globaalse küttepuiduturul küttepuidu hind võib lähitulevikus siiski langeda. "Euroopas on oktoobris olnud mitu tormi, mis metsa murdnud ja tormimurrust tuleb alati biokütuste turule puitu rohkem kui tavalisest raiest. Torm Xavier murdis esialgsetel andmetel Poolas pool miljonit tihumeetrit, Kirde-Saksamaal 1 miljoni tihumeetri ning Ophelia kahjud Iirimaal on veel kokku lugemisel. See kõik teistpidi surub globaalse küttepuiduturul küttepuidu hinda alla," rääkis ta.