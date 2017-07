IRL Põlvamaal oma nimekirjaga valimistele ei lähe

Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv Igor Taro andis teada, et kandideerib kohalikel valimistel erakonna nimekirja asemel enda loodud valimisliidus Tuleviku Põlvamaa, mis tähendab, et Põlvamaal ei tule ühtegi IRL valimisnimekirja, kirjutab rahvusringhäälingu uudisteportaal.

Taro sõnul on kohalikel valimistel parteipoliitikast olulisem kohaliku elu arendamine, mistõttu ta valimisliidu kasuks otsustaski. "Inimestega suhtlemine on pannud selle paika. Inimesed on öelnud, et nad sooviksid tulla tuleviku Põlvamaad üles ehitama, aga nad ei taha parteiasja ajada," rääkis ta.

Taro arvates ongi siiamaani probleem, et paljudes valdades on valla allasutused erakonnastatud ja sisuliselt sundparteistatud, ja inimesed ei ole julgenud kandideerida valitseva vallavanema vastu. Tema hinnangul on kõigil erakondadel praegu tegemist sellega, et inimeste usaldus erakonnapoliitika vastu on madal.

IRL-i peasekretäri Priit Sibula kinnitusel ei tõlgenda nad erakonnaliikmete kandideerimist valimisliitudes erakonna vastu kandideerimisena, mistõttu erakonnast väljaarvamist sellele lükkele ei järgne. "Seda ei maksa nii traagiliselt näha. Ka teistes parteides on neid, kes kandideerivad valimisliitudes," lausus ta.