JÄÄKARUSSELL • Talve viimastel päevadel mööda Võru-Valga maanteed sõites köitis üks vaatepilt sedasi, et tuli auto peatada ja tagasi sõita.

Roobi küla Teelahkme talu tiigil toimus midagi sellist, mida näeb harva. Tiigil oli pöörhäll või ringkiik või jääkarussell. Heal asjal palju nimesid.

Teelahkme talu peremees Ain Siska oli väikesele ja madala veega tiigile ehitanud pöörhälli ning parajasti sõidutas sellega 2,5aastast Jakobit ja 1,4aastast Loviiset. Päike paistis, lapsed nautisid sõitu ning isa Ain tundis rõõmu nende sõidutamisest.

„Sel talvel tegin selle pöörhälli esimest korda ja sai väga hea, võin soovitada kõigile,” ütles Ain Siska Võrumaa Teatajale. „See on madala veega tiik ja ohtu pole. Suvel läheb siin vesi hästi soojaks ja lastel hea supelda!”

Pöörhäll läbis katsetused vastlapäeval, mil ridva otsas oli suur kelk ja hoogu andmas mitu meest.

„Kelgu kiiruseks saime vastlapäeval 32 kilomeetrit tunnis,” räägib kiigumeister Ain Siska ja täpsustab, et lati kogupikkus on 11 meetrit ning tsentrist kelguni 8,5 meetrit. Sellist sihvakat kuusepuud annab metsast otsida, kuid sõidurõõm on garanteeritud.

Kiikudel ja kiikumisel on palju nimesid ja eri paigus kutsutakse neid erinevalt. Meie pöörhäll on soomlastel pyörökeiku.

* * *

Kiikumisel, mis nüüdisajal seostub ainult meelelahutusega, on algselt olnud ka maagiline tähendus. Viljakuse ehk edasikestvuse tähenduses on kiikumist käsitlenud Miranda Bruce-Mitford, kelle sõnutsi sümboliseerib kiik viljakust ja selle liikumine seostub aastaaegade vaheldumise, kuu ja päikese tõusu ning loojumisega. Enamikul Euroopa rahvastel seostatakse kiikumist muistse kevadise agraartavandiga.

Rituaalne kiikumine pidi tagama algaval hooajal põllu, karja ja inimese edenemise ning viljakuse. Meilgi ehitati tuhinaga külakiikesid, millest paljud on mädanenud, kuid on ka neid kohti, kus kiiged noorenduskuuri läbi teinud.

Eestlaste kiigelembuse tunnistajaks on 20 aastat tagasi sündinud kiiking, kus kiikuja saavutab hoo, mis võimaldab kiikuda üle võlli (360°).

Eesti kiigekultuuri vanuseks hinnatakse kolm sajandit. Kui vanasti öeldi, et läheme kiigele, siis nüüd öeldakse, et läheme Facebooki.