MÄLESTUSPÄEV • Täna, 25. märtsil süüdatakse Eestimaal lugematu arv küünlaid. Süüdatakse kodudes, haudadel, avalikes ruumides, mälestusmärkide juures. Eestimaa mälestab neid, kes 68 aastat tagasi langesid massilise kuritöö ohvriks – viis päeva kestnud märtsiküüditamise käigus saadeti loomavagunitega Siberi poole teele 20 702 inimest. Viimane ešelon läks liikvele 29. märtsil Võru raudteejaamast, kaasas 1064 inimest. Noorim Eestimaalt küüditatu oli teadaolevalt kolmepäevane, vanim 95aastane. Kui palju läks Siberi poole veel sündimata lapsi, ei olegi täpselt teada.

Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta, on öelnud Juhan Liiv. Märtsiküüditamist mäletatakse, selle eest on hoolitsenud paljud kirjanikud üle Eestimaa ja väljaspoolgi. Mäluasutustest ehk raamatukogudest leiab iga huviline hulganisti raamatuid küüditamise kohta – on dokumentaalselt koostatud teoseid, on ilukirjanduslikus vormis raamatuid. Ka Võrumaa mälestusi on talletatud hulganisti.

Kalev Mõttuse raamat „Pool sajandit märtsiküüditamisest Võrumaal 1949. aastal” koosneb küüditamisele määratud perede ja nende liikmete nimekirjadest valdade kaupa. Autor paneb teoses lugejale südamele: „Mälestagem ja meenutagem neid, kes ei murdunud ka kõige lootusetumas olukorras. See, mis siin kirjas, on vaid üks väike osa meie võlast süütult hukkunute ja kannatanute ees.”

Hans Sissas räägib oma raamatus „Meenutused, V osa” loo lapsest, kes suri Võrus vagunis veel enne, kui rong kuhugi poole liikuma sai hakata. Hans Sissas kirjutab, et see oli küüditatutest esimene ohver. Ta kirjutab: „Kui noored emad oskaksid praegu ennast asetada Vilma olukorda, siis saaks nendele Vilma hingeline seisund ja ka tollane raske aeg mõistetavaks. Ärgu aga parem sellele keegi mõelgu, sellised sündmused ei tohi enam korduda, aga mis juba olnud, seda ei tohi keegi ka mitte unustada.” Hans Sissas on isiklikud ja saatusekaaslaste mälestused kokku kogunud raamatusarja „Meenutused,” mida on kokku kuus osa. Mõned aastad tagasi manalateele läinud autor on ära teinud suure töö, sest teostest käib läbi väga palju mälestusi, nimesid ja nimekirju.

Teine autor, samuti juba manalamees, kelle raamatutest peaaegu iga Võrumaa inimene mõne tuttava nime leiab, on Jaan Ellen. Arhiividokumentide, küsitluste ja küüditatute päevikute põhjal on koostatud raamatud „Kuhu kõik nad jäid?” ning „Võrumaa saaga”. Oma raamatus „Kuhu kõik nad jäid?” kirjutab autor nii: „Rongi hoiti Antsla jaamas ööpäev. Veel ühendas mõtteniit vagunisse topitud inimesi koduga, kust toores jõud oli nad välja kiskunud. Mehed võisid hoida hellalt kaasa kätt, poisike uinuda, pea isa süles, aimamata, et ööpäev hiljem rebitakse ta isast igaveseks lahti.”

Kogemused ja läbielamised, mille jubedus hiljem sündinuile ja noorematele põlvkondadele jääb hoomamatuks, sest mõistus tõrgub uskumast. Ometi on need reaalselt toimunud. Mida aeg edasi, seda enam muutuvad kirja pandud mälestused väärtuslikumaks, sest pole enam neid, kes otseseid mälestusi saaks jagada. Aga hiljem sündinud saavad mäletada läbi lugemise. Ja süüdata küünla küüditatute mälestamiseks.